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Çocuklar Boluspor'la buluştu: 40 öğrenci imzalı forma aldı

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'ndan 40 öğrenci, Boluspor antrenmanını saha kenarından izleyip futbolculardan imzalı forma alarak fotoğraf çektirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çocuklar Boluspor'la buluştu: 40 öğrenci imzalı forma aldı

Boluspor tesislerinde unutulmaz bir ziyaret

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu'ndan gelen 40 öğrenci, Boluspor'un antrenmanına konuk oldu. Öğrenciler, antrenmanı saha kenarından takip ederek takımın çalışmalarını yakından izleme fırsatı buldu ve maç havasına uygun tezahüratlarla takıma destek verdi.

İmzalı formalar ve anı fotoğrafları:

Antrenmanın bitmesinin ardından çocuk taraftarlar sahaya davet edildi. Futbolcular, çocuklara imzalı forma hediye ederek formaları imzaladı ve birlikte fotoğraf çektirildi. Bu anlar, öğrenciler ve öğretmenler için duygusal ve heyecanlı bir hatıra oluşturdu.

Okul-kulüp iş birliğinin etkileri:

Etkinlik, öğrencilere sporun yakınından bir deneyim sunarken, kulüp ile okul arasındaki bağı güçlendirdi. Hem öğretmenler hem de kulüp yetkilileri, çocukların heyecanı ve mutluluğunun etkinlik boyunca hissedildiğini belirtti. Bu tür buluşmaların, genç taraftarların takıma olan bağlılığını artırdığı ve spor sevgisini pekiştirdiği gözlendi.

Gün sonunda öğrenciler, imzalı formalarını gururla taşıyarak staddan ayrıldı; futbolcularla geçirilen vakit ve çekilen fotoğraflar, ziyaretin en değerli anıları olarak kayda geçti.

BOLU’DA 50. YIL İZZET BAYSAL ORTAOKULU’NDAN 40 ÖĞRENCİ, TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA...

BOLU’DA 50. YIL İZZET BAYSAL ORTAOKULU’NDAN 40 ÖĞRENCİ, TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA ANTALYASPOR’U KONUK EDECEK BOLUSPOR’U ZİYARET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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