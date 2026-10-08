konyaspor başkanından hak ve gelir uyarısı: 'inşallah bir gün karşılığını alacağız'

Konyaspor başkanı Ömer Atiker'in mesajı:

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda düzenledikleri basın toplantısında hem hukuki süreçlere hem de kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atiker, bazı kararların ellerinde olmadığını, Anadolu takımı olmaları nedeniyle zaman zaman zayıf halka gösterildiklerini belirtti.

Toplantıda söz alan Atiker, konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı: "İnşallah bir gün Konyaspor, bu yenilen hakların karşılığını alacaktır". Kulübün doğru duruşunu ve marka değerini koruyup güçlendirmenin önemine vurgu yapan başkan, masada söz sahibi olmanın gerekliliğine dikkat çekti.

hukuki süreçler ve masada olma ihtiyacı:

Atiker, sistemin bazen kulübün dışında işlediğini savunarak çok sayıda hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Yanlış açıklama yapmak istemediğini belirten başkan, niyetinin ve adımlarının samimi olduğunu vurguladı. Masada oturup söz sahibi olmanın, Konya'nın haklarını savunmak ve kulübün geleceğini şekillendirmek için elzem olduğunu ifade etti.

mali tablo, forma satışı ve çözüm önerisi:

Kulübün gelir sıkıntısına geniş yer veren Atiker, Konyaspor’un 5 bin 500 forma sattığını ve Türkiye’de en ucuz formayı satan kulüplerden biri olduklarını anlattı. Ancak bilet hasılatı açısından Konya’da oynanan maçların çoğunun zarar yazdığını; sadece 2-3 büyük takım karşılaşmasının gelir getirdiğini söyledi. Store gelirlerinin de yetersiz olduğunu belirten başkan, mevcut mali yapının sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Atiker, bu tablonun çözümü için öneri ve tespitlerin birlikte tartışılacağı bir çalıştay veya istişare toplantısı çağrısı yaptı: neyi yanlış yaptıklarını, hangi eksikliklerin olduğunu ve nasıl geliştirebileceklerini ortak akılla belirlemeye hazır olduklarını söyledi.

Basın toplantısında Atiker, hem hukuki süreçlerin sonuçlanmasını beklediklerini hem de kulübün gelir modellerini güçlendirecek somut adımlar atılması gerektiğini yineledi. Konuşma, hem hak ve adalet vurgusunu hem de ekonomik gerçekliklere yönelik somut çağrıyı içerdi.

KONYASPOR BAŞKANI ÖMER ATİKER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU’NDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.