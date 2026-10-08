Trabzonspor Samsunspor deplasmanı öncesi taktik prova yaptı

antrenmanda neler yapıldı:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı.

Isınmanın ardından takım, pas çalışmalarıyla oyun temposunu yükseltti. Antrenmanın son bölümünde ise teknik ekip, Samsunspor karşılaşmasında uygulanacak oyun organizasyonları üzerinde taktiksel hazırlıklar gerçekleştirdi ve oyunculara detaylı yönergeler verildi.

son idman ve yolculuk planı:

Trabzonspor, Samsunspor maçı öncesindeki son idmanını yarın saat 10.30'da yapacak. Bu çalışmanın ardından bordo-mavililer hazırlıklarını tamamlayıp karayolu ile Samsun’a hareket ederek karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.