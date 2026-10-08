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Erzincan'da dart buluşması: amatör spor haftasında il birinciliği sahaya indi

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı Dart Salonu'nda düzenlenen Amatör Spor Haftası Dart İl Birinciliği'nde sporcular farklı yaş gruplarında derece için yarışıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzincan'da dart buluşması: amatör spor haftasında il birinciliği sahaya indi

Erzincan'da dart il birinciliği başladı

Erzincan'da Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği müsabakaları başladı. Organizasyon, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı Dart Salonunda gerçekleştiriliyor ve sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

sporcular ve katılım:

Müsabakalarda farklı yaş gruplarından sporcular bir araya gelerek turnuva formatında karşılaşıyor. Yarışma boyunca sporun birleştirici gücü ön plana çıkarken, katılımcılar hem rekabet hem de sportif dayanışma içinde performanslarını sergiliyor.

amaç ve beklentiler:

Organizasyonun temel hedefi kentte dart sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlamak olarak belirtiliyor. Yetkililer, etkinliğin amatör sporun görünürlüğünü artıracağını ve yeni sporcuların bu branşa yönelmesine destek olacağını vurguladı. Ayrıca yetkililer, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Etkinlik, saha içindeki mücadelelerin yanı sıra izleyici ve yerel spor camiası için de bir buluşma noktası oluşturuyor. Turnuvanın sonuçları ve dereceye giren sporcular ilerleyen günlerde ilan edilecek, organizasyonun bölgesel düzeyde dart sporuna hareketlilik kazandırması bekleniyor.

ERZİNCAN’DA AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN DART İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI...

ERZİNCAN’DA AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN DART İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI BAŞLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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