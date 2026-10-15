Köprü ayakları erozyona dayanamıyor: Yanık Deresi'nde araç ve yaya trafiği durduruldu

olay yeri ve hasarın boyutu:

Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi sınırlarında etkili olan sağanak yağış, Yanık Deresinin su seviyesini yükseltti. Artan debi, dere yatağında ve köprü ayaklarında erozyona yol açtı; köprünün zemin ve ayaklarında gözle görülür hasar oluştuğu, çökme aşamasına geldiği bildirildi.

Yerel kaynaklar, taşkın sularının özellikle köprü ayaklarının etrafındaki dolgu ve zemini aşındırdığını belirtiyor. Bu durumun köprünün taşıyıcı bütünlüğünü tehlikeye soktuğu ve kısa sürede müdahale edilmezse daha ciddi bir hasara yol açabileceği vurgulanıyor.

ekiplerin müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

Durumun fark edilmesi üzerine belediye ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Hasarın büyümesini ve olası bir kazayı önlemek amacıyla köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı, çevre güvenliği için şerit çekildi ve bölgeye girişler sınırlandırıldı.

İlgili ekipler sahada hasar tespit ve inceleme çalışmaları yürütüyor; öncelik altyapı güvenliğinin sağlanması ve bölge halkının korunması olarak belirlendi. Ekiplerin teyakkuzda olduğu, gerekli görülmesi halinde ek önlemlerin alınacağı belirtildi.

ilerleyen süreç ve olası müdahale seçenekleri:

Yetkililer, saha incelemeleri tamamlandıktan sonra köprünün onarımı, güçlendirilmesi ya da geçici alternatif bağlantıların sağlanması gibi seçenekleri değerlendirecek. Bu süreçte bölge sakinlerinin güvenlik uyarılarına uyması isteniyor.

Şu aşamada köprünün ulaşım için kullanılamadığı ve bölgedeki çalışmaların sürdüğü bildirildi; ekipler hasar boyutunu raporlayarak uygulanacak adımları belirleyecek.

SAKARYA’NIN SAPANCA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI YANIK DERESİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ ÇÖKME NOKTASINA GELDİ. GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KÖPRÜ ULAŞIMA KAPATILIRKEN, EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI.