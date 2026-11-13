Çocuğun gözü önünde işlenen cinayet: sanığa 24 yıl hapis

Olayın detayları:

Olay, 30 Mayıs tarihinde Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'taki bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurt dışı görevinden izne dönen ve askeri personel olduğu belirtilen Murat Çelik ile eşi Derya Çelik arasında çıkan tartışma sırasında, evde bulunan 4 yaşındaki çocuk gözü önünde ateş açıldı. Saldırı sonucu kadın yaşamını yitirdi, zanlı olayın ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sanığın savunması:

Duruşmada konuşan sanık Murat Çelik, eşiyle uzun süredir geçimsizlik yaşadıklarını anlattı ve olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Çelik, duruşmada şu ifadeleri kullandı: "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı."

Sanık, evlilik sürecinde süregelen tartışmaların ayrıntılarına yer verdi; 2023 Haziran ayında çocuklarının dünyaya geldiğini, 2023 ve 2024 yıllarında eşinin kendisini adliyeye boşanmak için götürdüğünü, 2024 Temmuz ayında yeniden boşanma amacıyla adliyeye götürüldüğünü ve Aralık 2024'te anneannesi vefatı nedeniyle izinde olduğu sırada taziyeye gitme konusunda tartışma yaşadıklarını anlattı. Ayrıca eşinin kendisine yönelik sözlü hakaretler ve aile içi gerilimleri sık sık dile getirdiğini belirtti.

Olay gününe ilişkin ifadesinde Çelik, eşinin doğalgaz borusuyla kendisine saldırmaya çalıştığını, o anda "gaflete düştüğünü" ve "silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettiğini" söyledi: "Daha sonrasını hatırlamıyorum." İddianamede 8-9 el ateş edildiği ifadeleri yer alırken, sanık bu sayıyı hatırlamadığını belirtti.

Mahkeme süreci ve karar:

Davanın karar duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık, avukatı ile öldürülen kadının yakınları ve avukatları katıldı. Savunmaların ardından mahkeme, Murat Çelik'i kasten öldürme suçundan suçlu bularak 24 yıl hapis cezasına hükmetti.

Kararda, olayın gerçekleştiği tarih, yer ve eylemin niteliği ile sanığın mahkemedeki beyanları dikkate alındı. Sanığın pişmanlık beyanları mahkemece değerlendirilirken, verilen ceza kasten adam öldürme suçu kapsamında belirlendi.

Olay, ailenin çevresindeki ilişkiler ve evlilik sürecinde yaşanan çatışmaların olaya zemin oluşturduğunu gösterirken, duruşmada dile getirilen ifadeler ve adli süreç karar üzerinde belirleyici oldu.

ELAZIĞ ADLİYE SARAYI