Köprüde yaşamını yitiren dayı ve yeğeni Göksun'da defnedildi

Kaza ve müdahale:

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü 45 yaşındaki Yafes Topcuoğlu yönetimindeki 46 ALG 201 plakalı otomobil köprüden düştü. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Topcuoğlu ile otomobilde bulunan dayısı 56 yaşındaki Cafer Çiftçinın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, incelemelerin ardından Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze işlemleri:

İşlemler tamamlandıktan sonra iki merasim ayrı ayrı gerçekleştirildi. Sürücü Yafes Topcuoğlu için Göksun Merkez Kerpetenli Mezarlığında tören düzenlendi. Dayı Cafer Çiftçi için yapılan cenaze töreni ise Göksun Aslanbeyçiftliği Mahallesi Mezarlığında yapıldı. Her iki cenaze de törenlerin ardından toprağa verildi.

Mesleki bilgi ve veda:

Ailesi ve meslektaşları tarafından uğurlanan Cafer Çiftçi’nin, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazanın ardından köy ve ilçe halkı ile yakınları törenlere katılarak ailesine başsağlığı diledi.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KÖPRÜDEN UÇMASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN İKİ KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI