Körfezde arabalı gemide yangın tatbikatı: İzmir itfaiyesi tahliye ve dalgıç kurtarmayı denedi

Tatbikatın amacı ve senaryo:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İZDENİZ, deniz ulaşımında karşılaşılabilecek araç yangınları ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Üçkuyular Vapur İskelesi'nde tatbikat düzenledi. Senaryo gereği körfezde sefer yapan bir arabalı yolcu gemisinde taşınan bir araçta yangın çıktı ve durum ihbar edildi.

Olay yerine AKS ambulansları ile birlikte itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aynı anda hem araçtaki yangına müdahale etti hem de gemide bulunan yolcuların düzenli ve güvenli tahliyesini sağladı. Yaralı olarak canlandırılan yolcular güvenli bölgeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma ve dalgıç müdahalesi:

Tatbikatın en kritik safhasında, yangın ve yoğun duman nedeniyle panikleyen iki yolcunun denize atıldığı senaryosu uygulandı. İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri, yardım çağrısına hızla yanıt verdi ve sudaki iki kazazedeyi çıkardı.

Dalgıçlar tarafından itfaiye botuna alınan kişiler kıyıya ulaştırıldı. Karaya çıkarılan kazazedeler sağlık kontrollerinden geçirildi, soğuktan etkilenmemeleri için termal battaniyelere sarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikat, İzmir İtfaiyesi’nin 22 metrelik merdivenli aracından Türk bayrağı açılması ile sonlandırıldı.

Değerlendirme ve mesaj:

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, İtfaiye Haftası kapsamında farklı acil durum senaryolarına yönelik çok sayıda tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti. Karaman, tatbikatların ekiplerin hazırlık düzeyini ve müdahale kapasitesini artırdığını vurguladı.

İzmir halkının içi rahat olsun. İzmir İtfaiyesi ekipleri 7 gün 24 saat görev başında olup, üstlendikleri sorumluluğun bilincinde çalıştıklarına dikkat çekildi. Karaman, tatbikatların farklı kurumlarla koordinasyonu güçlendirdiğini ve müdahale süreçlerinin sürekli geliştirildiğini ifade etti.

Tatbikat, deniz ulaşımında olası araç yangınları ve panik durumlarına karşı hem müdahale hem de yolcu güvenliği açısından uygulamalı bir değerlendirme fırsatı sundu. Uygulamalı eğitimler sayesinde ekiplerin koordinasyonu, kurtarma teknikleri ve sağlık kuruluşlarıyla işbirliği test edilmiş oldu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ, DENİZ ULAŞIMINDA YAŞANABİLECEK ACİL DURUMLARA KARŞI KÖRFEZDE SEFER YAPAN BİR ARABALI YOLCU GEMİSİNDE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİ.