inşaatta son durum:

Körfez ilçesinde, Güney Mahallesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Körfez Belediyesi iş birliğiyle yükselen Körfez Kapalı Spor Kompleksinin yapım çalışmaları devam ediyor. Projede fiziki ilerleme yüzde 48 olarak açıklandı. Tesis, toplam 12 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

tesisin spor ve kapasite özellikleri:

Komplekste farklı branşlara hizmet verebilecek şekilde planlanan spor sahası 1.061 metrekare büyüklüğünde olup hentbol, basketbol ve voleybol müsabakalarına uygun olacak. Tesis bünyesinde ayrıca 5 ayrı antrenman salonu ve müsabakalar için bin kişilik seyirci kapasiteli tribün yer alacak. Bu düzenleme, hem antrenman hem de lig karşılaşmalarının burada düzenlenmesine imkan tanıyacak.

altyapı, hizmet ve erişilebilirlik:

Tesis, toplam 7 bin 898 metrekarelik parsel üzerinde konumlanıyor ve 4 bin 832 metrekarelik otopark alanı içeriyor. Otopark kapasitesi 125 araç olarak planlandı. Kompleksin kullanım alanları arasında sporcu soyunma odaları, güvenlik ve zabıta birimleri, bebek bakım odası, mutfak, mescitler ve asansörler bulunuyor. Ayrıca protokol, engelli ve basın bölümleri ile 2 bin 13 metrekarelik teras alanı tesisin sosyal ve organizasyonel işlevlerini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Körfez Kapalı Spor Kompleksi, tamamlandığında amatör spor kulüplerinin ve farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcuların kullanımına açılarak bölgedeki spor altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Mevcut ilerleme, projenin hizmete açılmasıyla birlikte yerel spor organizasyonlarının ve toplumsal kullanım alanlarının artacağı beklentisini beraberinde getiriyor.

KÖRFEZ İLÇESİNDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN KAPALI SPOR KOMPLEKSİNİN İNŞAATINDA FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 48'E ULAŞTI.