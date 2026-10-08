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Koridorları atölyeye çeviren öğrenciler okul duvarlarını sanatla donatıyor

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri atölyeyi aşarak Yenişehir'deki okul duvarlarını büyük figürlerle boyayıp işbirliği ve deneyim kazanıyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Koridorları atölyeye çeviren öğrenciler okul duvarlarını sanatla donatıyor

Okulun duvarları atölyeye dönüştü:

Diyarbakır Yenişehir'de bulunan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, tuvallerin dışına çıkarak okulun koridor ve duvarlarını farklı desen ve motiflerle renklendiriyor. Öğretmenler eşliğinde yürütülen uygulamalı derslerde öğrenciler, büyük ölçekli yüzeylerde kompozisyon kurma, renk uyumu ve işbirliği gibi becerileri pratiğe döküyor.

Atölyeden koridora: öğretmenlerin değerlendirmesi

Görsel Sanatlar Zümre Başkanı ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Sıdık Yergin, çalışmaların atölyeye sığmadığını belirterek şunları söyledi: "Atölyemize sığmayıp derslerimizi koridorda işlemeye karar verdik. Bu koridorlara çıktığımız zaman farklı bir deneyim yaşamış olduk." Yergin, büyük duvarlarda kompozisyon oluşturmanın ve renk uyumunu yakalamanın daha zor olduğunu, ancak öğrenciler için sürecin daha eğlenceli ve öğretici olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin görüşleri ve gelecek planları

Güzel Sanatlar 12. sınıf öğrencisi Derya Akkaya, duvarları boyamanın kendilerine kalıcı bir anı bıraktığını söyledi: "Bunları yapmamızın en büyük amacı kendimizi geliştirmek. Yarın öbür gün bu okuldan gittiğimizde, tekrar geldiğimizde bize bir anı olsun, baktığımızda kendimizi hatırlamak amacıyla, gelecek nesillere de bir anı bırakıyoruz." Akkaya, duvarda çalışmanın kağıt üzerindeki çalışmalardan farklı olduğunu ve gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti.

Arkadaşlarından Resul Gültekin de projenin okulu güzelleştirdiğini ve yeni gelen öğrencilere okulun tanıtılmasına katkı sağladığını belirtti. Gültekin, uygulamanın hem ders hem de aktivite niteliğinde olduğunu ve gelişime katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Sıdık Yergin ayrıca üç boyutlu çalışmalara, okulun üst katlarına ve müzik koridorlarına da geçmeyi planladıklarını, bu uygulamanın öğrencilerde okul aidiyeti ve sürdürülebilir bir sanat kültürü oluşturacağını ifade etti.

DİYARBAKIR’DA GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, KENDİLERİNİ TUVALLERLE SINIRLAMAYARAK OKUL...

DİYARBAKIR’DA GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, KENDİLERİNİ TUVALLERLE SINIRLAMAYARAK OKUL DUVARLARINI SANATSAL FİGÜRLERLE RENKLENDİRİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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