Bursa Uludağ Üniversitesi Remodel projesiyle uluslararası başarıya imza attı

ödül ve proje özeti:

Bursa Uludağ Üniversitesi ekibi, YÖK'ün 2026 Üstün Başarı Ödülleri'nde uluslararasılaşma kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, ekip tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar huzurunda teslim alındı. Üniversitenin koordinatörlüğünde yürütülen Remodel projesi, 1 Ocak 2023'te başlayıp 31 Aralık 2025'te başarıyla tamamlandı ve yaklaşık 1,5 milyon avro bütçeyle finanse edildi.

Projenin temel hedefi, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin araştırma ve inovasyon kapasitesini uluslararası düzeyde güçlendirmek ve Avrupa Araştırma Alanı ile entegrasyonunu artırmaktı. Bu amaç doğrultusunda akademik bilgi birikiminin üniversiteye kazandırılması ve sektörel uygulamalara aktarılması için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

projenin kapsamı ve ortakları:

Remodel projesinde ortak olarak yer alan üniversiteler arasında İrlanda'dan Atlantic Technological University ve İspanya'dan Len Üniversitesi bulunuyordu. Proje süresince uluslararası iş birliği, bilgi transferi ve iyi uygulamaların üniversiteye aktarılması öncelikli alanlar olarak işlendi.

Proje Koordinatörü, BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy, ödülün kurum için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, çalışmaların görünür hâle gelmesinin ve en üst düzeyden takdir edilmesinin ekip üzerinde motive edici etkisi olduğunu belirtti. Arsoy, uluslararasılaşmayı sadece ortak yayın üretmekle sınırlamadıklarını; Avrupa'daki araştırma kültürü ve iyi uygulamaların üniversiteye adapte edilmesinin öncelikleri olduğunu ifade etti.

eğitim faaliyetleri ve katılımcı sayıları:

Projenin eğitim ve kapasite geliştirme ayağı somut çıktılar üretti. Yürütülen faaliyetler arasında üç uluslararası yaz okulu yer aldı ve bu programlara toplam 218 kişi katıldı. Ayrıca proje süresince 22 eğitim ve kapasite geliştirme faaliyeti gerçekleştirildi ve bu eğitimlerden toplam 518 lisansüstü öğrenci ve araştırmacı yararlandı.

Ortak üniversitelerden gelen öğretim üyeleri 12 kez Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gelerek yüz yüze eğitimler verdi. Üç çevrim içi eğitimin de dahil olduğu çalışmalarla birlikte toplam 410 doktora öğrencisi ve genç araştırmacı'ya ulaşıldı. Eğitim içerikleri; sürdürülebilir turizm, yapay zekâ destekli tüketici analizi, inovasyon yönetimi ve araştırma yönetimi gibi başlıkları kapsadı.

uygulama çıktıları ve süregelen etki:

Remodel projesinin uygulamaya dönük çıktıları arasında, üniversitede sosyal bilimler alanında kurulan Business Model Innovation Lab yer alıyor. Araştırmacılar, bu laboratuvarı özellikle turizm sektörünün rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek üzere tasarladıklarını belirtti. Proje kapsamında gerçekleştirilen pilot uygulamalar, turizm işletmelerinin kendilerini geliştirmesine katkı sağlayacak şekilde uygulamaya aktarılacak çıktılar üretti.

Projenin tamamlanmasına rağmen etkisi devam ediyor: üç yıllık süreç içinde beş yeni Avrupa Birliği projesi hayata geçirilmesine katkı sağlandı. Bu projelerden biri olan AI Circle, 12 Avrupa ülkesini kapsayan daha büyük bir konsorsiyuma sahip olup 5 milyon avro bütçeyle fonlandı ve Bursa Uludağ Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek.

Proje Araştırmacısı Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Remodel'ün üniversitede kalıcı bir uluslararası iş birliği kültürü ve inovasyon ekosistemi oluşturduğunu, projenin resmi olarak sona ermiş olmasına karşın çıktılarının ve birlikte üretilen projelerin varlığını sürdürdüğünü belirtti. Projenin yöneticisi Prof. Dr. Yasemin Ertan ise eğitim faaliyetlerinin ve kapasite geliştirme çalışmalarının gelecekteki etkileri açısından kritik önem taşıdığını ve asıl etkinin önümüzdeki dönemde daha belirgin olacağına inandıklarını ifade etti.

Özetle, Remodel projesi hem akademik hem de sektörel düzeyde iz bırakacak uygulamalı çıktılar üretti; ödülle birlikte proje ekibinin üç yıllık emeği ulusal ve uluslararası platformda tescillendi.

YÖK'ÜN 2026 ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ'NDE "ULUSLARARASILAŞMA" KATEGORİSİNDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EKİBİ, ÜÇ YILLIK ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI ALMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR.