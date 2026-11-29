Tekirdağ'da rüzgârın şiddeti binaların dış cephelerini söktü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgârın şiddetiyle bazı binaların dış cephe kaplamaları yerlerinden söküldü ve parçalar çevreye savruldu.

hasarın görünümü:

Sokaklarda ve caddelerde görülen kopan parçalar, fırtınanın ulaştığı kuvveti gözler önüne serdi. Kopan kaplama parçaları hızla savrularak çevredeki yaya ve araç trafiği için risk oluşturdu; olay yerinde oluşan görüntüler fırtınanın etkisini ortaya koydu.

yetkililerin uyarısı:

İlçe yöneticileri ve ilgili birimler, kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Vatandaşlardan özellikle bina çevrelerinden, ağaç altlarından ve uçabilecek eşyaların bulunduğu alanlardan uzak durmaları, gevşek malzemelerin sabitlenmesi veya yetkililere bildirilmesi istendi.

Fırtınanın etkisini sürdürmesi nedeniyle yetkililer tedbirlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve halkı resmi uyarıları takip etmeye çağırdı.

Şiddetli fırtına binaların dış cephelerini söktü