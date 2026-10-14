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Mezitli'de düzenlenen operasyonda 3 bin 668 sentetik hap ve dört tabanca bulundu

Mezitli'de bir iş yerine düzenlenen baskında 3 bin 668 sentetik hap, 1,25 kilogram uyuşturucu, 4 tabanca ve 3 şüpheli yakalandı; 1 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mezitli'de düzenlenen operasyonda 3 bin 668 sentetik hap ve dört tabanca bulundu

Mezitli'de düzenlenen operasyonda 3 bin 668 sentetik hap ve dört tabanca bulundu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı aramalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonun bulguları:

İş yerinde yapılan aramalarda 3 bin 668 adet sentetik hap, 35 uyuşturucu hap, 1 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 4 tabanca ve şarjör, 47 tabanca fişeği ile 1 hassas terazi bulundu. Ele geçirilen materyallerin türü ve miktarı emniyet kayıtlarına geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon sırasında G.K., M.K. ve K.O. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden G.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.K. ve K.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Tüm işlemler ve operasyon Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde gerçekleştirildi.

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONUNDA 3...

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONUNDA 3 BİN 668 ADET SENTETİK HAP, UYUŞTURUCU MADDELER VE 4 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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