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Altyapıdan sahaya: Aliağa Petkim Spor TB2L ile a takıma oyuncu hazırlıyor

Aliağa Petkim Spor Gelişim Takımı, TB2L’de altyapı oyuncularına maç tecrübesi ve a takıma hazırlık imkanı sunarak kulübün geleceğini inşa ediyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Altyapıdan sahaya: Aliağa Petkim Spor TB2L ile a takıma oyuncu hazırlıyor

Aliağa Petkim Spor'un hedefi sürdürülebilir kadro geliştirmek

Aliağa Petkim Spor Gelişim Takımı, genç oyunculara üst düzey maç deneyimi kazandırmak için Türkiye Basketbol 2’nci Ligi’nde (strong>TB2L) sahaya çıkıyor. Kulüp, altyapı yatırımlarını sadece yetenek avlamak olarak görmüyor; bu süreci a takıma doğrudan katkı veren bir gelişim hattına dönüştürmeyi hedefliyor. Organizasyonun yaklaşımı, genç sporcuların rekabetçi bir ligde düzenli süre alarak olgunlaşmasını sağlamaya odaklanıyor.

Genç oyuncular için rekabet ve deneyim fırsatı:

Takımda ağırlıklı olarak geçtiğimiz sezon BGL ve U18 kategorilerinde final başarısı gösteren isimler yer alıyor. Bu kadro yapısı, altyapıdan gelen oyuncuların maç yoğunluğuna ve lig şartlarına uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Ayrıca altyapı milli takımlarında forma giymiş sporcuların varlığı, takımın hem rekabet gücünü artırıyor hem de gençlerin gelişim sürecine farklı deneyimler katıyor.

İzmir temsilciliği ve uzun vadeli planlama:

İzmir’i TB2L düzeyinde temsil eden tek ekip olmanın sorumluluğunu taşıyan kulüp, kent basketboluna katkı sunmayı amaçlıyor. Altyapıdan gelen oyunculara düzenli forma şansı tanınması, onların potansiyelini sergilemesine ve bir üst seviye olan a takıma hazırlanmasına imkân veriyor. Kulüp yönetimi ayrıca BGL’de geçen sezon MVP seçilen bir genci kadroya katarak, altyapı içindeki yetenekleri destekleyen bir yaklaşım ortaya koyduğunu gösterdi.

Sonuç olarak Aliağa Petkim Spor, altyapıdan A takıma uzanan bir yol haritası inşa ederek hem kulübün sürdürülebilir sportif başarısını hem de İzmir altyapı ekosisteminin güçlenmesini hedefliyor. Aliağa Petkim Spor Gelişim Takımı bu stratejiyi sahaya taşıyan ana araç konumunda bulunuyor.

ALİAĞA PETKİM SPOR, GELECEĞİN KADROSUNU TB2L&#039;DE YETİŞTİRİYOR

ALİAĞA PETKİM SPOR, GELECEĞİN KADROSUNU TB2L'DE YETİŞTİRİYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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