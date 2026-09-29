Kovada Gölü'nde 600 metrelik uzatma ağı ele geçirildi

Denetimin yürütülmesi ve tespitler:

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla Kovada Gölü Milli Parkı sahasında gece denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yıl boyunca avcılığın yasak olduğu alanda göle kaçak olarak bırakılan ağlar tespit edildi. Ekipler, müdahale sonucu sudan çıkarılan ağları inceleyerek güvenli şekilde işlemleri başlattı.

Ağların boyutu ve hukuki işlem:

Kontrollerde ele geçirilen uzatma ağının uzunluğunun yaklaşık 600 metre olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağlar, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında muhafaza altına alındı ve gerekli idari işlemler başlatıldı.

Canlıların kurtarılması ve göle geri bırakılması:

Sudan çıkarılan ağlara takılmış sazan balıkları, ekiplerin müdahalesiyle zarar görmeden çıkarıldı ve canlı olarak Kovada Gölü'ne geri bırakıldı. Bu uygulama, hem türlerin korunması hem de gölün ekolojik dengesinin korunması açısından önem taşıyor.

Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Kovada Gölü'nün doğal yapısının ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak için kaçak ve yasak avcılığa yönelik denetimlerin özellikle avcılığın yasak olduğu alanlarda kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve yasa dışı avcılıkla mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Kovada Gölü’nde kaçak avcılık yapılan 600 metre uzatma ağına el konuldu