Bozdoğan’da kırsala ulaşım konforu: Asma Mahallesi’nde yol tesviye ve şarampol çalışması

çalışma alanı ve hedefler:

Bozdoğan Belediyesi, ilçe merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı güzergâhlara öncelik vererek Asma Mahallesi’nde yol tesviye ve şarampol açma çalışmalarına başladı.

saha çalışmaları ve uygulama:

Sahada iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, yağışlı dönemlerde suyun yol yüzeyine zarar vermesinin önüne geçmek için ihtiyaç duyulan noktalarda şarampoller açılıyor ve bozulan bölümler düzenleniyor. Ekiplerin önceliği, güzergahları daha güvenli, düzenli ve kullanışlı hale getirmek.

Belediye ekipleri, programlarını günlük ulaşım ve tarımsal faaliyetlerin gereksinimlerine göre şekillendiriyor; tespit edilen ihtiyaçlar sahada değerlendirilip önceliklendirilerek müdahale ediliyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Asma Mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda yol tesviye ve şarampol açma çalışmalarımıza başladık. Ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması için ihtiyaç duyulan noktalarda ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bozdoğan’ın merkezinden en uzak mahallemize kadar her vatandaşımızın hizmetlerden eşit şekilde faydalanmasını önemsiyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını sahada tespit ediyor, imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak çözüme kavuşturuyoruz. Bozdoğan’ın her noktasında eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yetkililer, çalışmaların planlı şekilde ilerleyeceğini ve gelen talepler doğrultusunda yeni müdahalelerin önceliklendirilerek sahaya yansıtılacağını bildirdi.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR