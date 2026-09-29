Dolar 48,9949 +0,02%
Euro 55,5980 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.618,29 +0,79%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,10 -1,77%
--°

Bozdoğan’da kırsala ulaşım konforu: Asma Mahallesi’nde yol tesviye ve şarampol çalışması

Bozdoğan Belediyesi, Asma Mahallesi'nde yol tesviye ve şarampol çalışmaları yürüterek kırsal ulaşımın konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 16:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bozdoğan’da kırsala ulaşım konforu: Asma Mahallesi’nde yol tesviye ve şarampol çalışması

çalışma alanı ve hedefler:

Bozdoğan Belediyesi, ilçe merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı güzergâhlara öncelik vererek Asma Mahallesi’nde yol tesviye ve şarampol açma çalışmalarına başladı.

saha çalışmaları ve uygulama:

Sahada iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, yağışlı dönemlerde suyun yol yüzeyine zarar vermesinin önüne geçmek için ihtiyaç duyulan noktalarda şarampoller açılıyor ve bozulan bölümler düzenleniyor. Ekiplerin önceliği, güzergahları daha güvenli, düzenli ve kullanışlı hale getirmek.

Belediye ekipleri, programlarını günlük ulaşım ve tarımsal faaliyetlerin gereksinimlerine göre şekillendiriyor; tespit edilen ihtiyaçlar sahada değerlendirilip önceliklendirilerek müdahale ediliyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Asma Mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda yol tesviye ve şarampol açma çalışmalarımıza başladık. Ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması için ihtiyaç duyulan noktalarda ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bozdoğan’ın merkezinden en uzak mahallemize kadar her vatandaşımızın hizmetlerden eşit şekilde faydalanmasını önemsiyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını sahada tespit ediyor, imkanlarımızı en verimli şekilde kullanarak çözüme kavuşturuyoruz. Bozdoğan’ın her noktasında eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yetkililer, çalışmaların planlı şekilde ilerleyeceğini ve gelen talepler doğrultusunda yeni müdahalelerin önceliklendirilerek sahaya yansıtılacağını bildirdi.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

BOZDOĞAN BELEDİYESİ YOL ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yağmur ve iş çıkışı birleşince İstanbul trafiği yüzde 85'e ulaştı
images

Karabük'te kemikli rampalarındaki yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruklara...
images

Kıyılarda kuvvetli rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege için 30 Eylül fırtına uyarısı
images

Beyşehir'de yeni sezon haşhaş tohumu teslimatları için randevu açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

Bakü’de 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli: kardeşlik ve Karabağ’ın yeniden inşası

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan