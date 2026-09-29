Muğla’dan COP31’e: yerelde iklim eylemi için ortak adımlar

Muğla'da COP31'e doğru politika diyaloğu gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İklim Zirvesi'nin ardından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "COP31’e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu" başlıklı bir program düzenledi. "Yerel Liderlik, Kapsayıcı Kentsel Dirençlilik ve Sürdürülebilir Dönüşüm" temasıyla yapılan etkinlikte, ulusal ve küresel iklim hedeflerinin kent ölçeğinde uygulamaya dönüştürülmesi, iklim finansmanına erişim, kentsel dirençlilik ve adil dönüşüm tartışıldı.

Programın odağı: yerelde kapsamlı stratejiler

Toplantıda, belediyelerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı hem hazırlık hem de müdahale kapasitesinin artırılmasının gerekliliği vurgulandı. Konuşmalarda, politika oluşturma ile uygulama araçları arasındaki uyumun sağlanmasının öncelikli olduğu, başarılı örneklerin paylaşımının bölgesel iş birliğini güçlendireceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hissettiği alanlar olduğuna dikkat çekerek belediyelerin yalnızca uygulayıcı değil politika ortağı olması gerektiğini vurguladı. Ahonsi, "Şehirler ve belediyeler, politikaların oluşturulmasında önemli ortaklardır. Belediyelerden daha dayanıklı altyapılar, daha güçlü toplum hizmetleri ve daha yeşil ekonomiler oluşturması bekleniyor. Ancak hedeflerle uygulama araçlarının birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Belediyelerin öncelikleri ile finans kurumlarının imkânları bir araya gelmeli; küresel fonlar ve özel sektör de bu sürece dâhil edilmelidir." dedi.

Yetki, kaynak ve iş birliği vurgusu

WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, kentlerin üzerindeki baskının arttığını hatırlatarak yerel gerçekliklere uygun, ölçülebilir eylem planlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Duman, "Belediyelerimizin ulusal ve küresel iklim taahhütlerini ölçülebilir yerel eylemlere dönüştürmesi gerekiyor. Yerel yönetimler politika tasarımlarının merkezinde yer almalıdır. Ancak bu şekilde iklim taahhütlerimize ve hedeflerimize daha güçlü biçimde ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı ve iş birliğinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

Montpellier Akdeniz Metropolü Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Clare Hart, bölgesel dayanışma ve bilgi paylaşımının önemine değindi: "Akdeniz’i daha yaşanabilir ve dirençli hale getirebilmek için yerel liderliğe ve güçlü bir iş birliğine ihtiyacımız var... Muğla’da Akdeniz kentlerini bir araya getiren bu diyaloğun en önemli yanı da ortak çözümler üretmek ve kentlerin uluslararası politika süreçlerindeki sesini güçlendirmektir."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski de birlik mesajı vererek, kentler arası bağı korumanın ve dayanışmayla hareket etmenin gerekliliğini vurguladı: "...iklim kriziyle mücadelede dayanışma içinde, birlikte hareket etmeliyiz."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuşmasında somut sonuç çağrısı yaptı: "Artık sonuç almamız gerekiyor. Taahhütleri sahada somut yatırımlara ve projelere dönüştürmek için neler yapacağımızı konuşmamız gerekiyor." Aras, kentlerin iklim değişikliğini su kaynakları üzerindeki baskı, orman yangınları, aşırı sıcaklar, kıyılardaki baskı, ekosistem bozulması, tarım ve enerji maliyetlerinde açıkça hissettiğini belirtti.

Başkan Aras, yerel yönetimlerin iklim eylem planlarını hazırlamasına rağmen finansman eksikliğinin uygulamayı kısıtladığını ifade ederek ulusal ve uluslararası paydaşlarla koordinasyon ve kaynak erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aras ayrıca enerji politikalarında yerel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti ve bir takvim belirleme çağrısında bulundu.

Program katılımcıları, COP31'e giderken yerel yönetimlerin kapasite ve finansmana erişiminin artırılmasının; özellikle altyapı yatırımları, toplumsal hizmetlerin güçlendirilmesi ve yeşil ekonomik dönüşüm için kritik olduğunu yineledi. Etkinlik, Akdeniz kentleri arasındaki deneyim paylaşımı ve ortak politika geliştirme süreçlerini ileri taşımayı hedefleyen bir platform olarak değerlendirildi.

Sonuç olarak, Muğla'daki diyalog, COP31 hazırlıklarında yerelden başlayacak, finansal ve kurumsal destekle desteklendiğinde uygulanabilir çözümler üretilebileceği mesajını öne çıkardı ve kentler arasındaki iş birliğini güçlendirme çağrısı ile sonlandırıldı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AKDENİZ İKLİM ZİRVESİ’NİN ARDINDAN "COP31’E DOĞRU: YEREL İKLİM EYLEMİ POLİTİKA DİYALOĞU" GERÇEKLEŞTİRİLDİ.