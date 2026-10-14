Avrupa sahnesinde kritik randevu: Avrupa sahnesinde kritik randevu: Fenerbahçe Partizan'ı ağırlıyor

Avrupa sahnesinde kritik randevu: Fenerbahçe Partizan'ı ağırlıyor

Euroleague’in 6. haftasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde yarın Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanacak.

maç bilgileri

Sarı-lacivertliler sezona iç saha ağırlıklı bir başlangıç yaptı ve evindeki üç maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos’a yenildikten sonra son olarak sahasında Zalgiris Kaunas’ı mağlup ederek ligdeki durumunu 4 galibiyet, 1 mağlubiyet olarak koruyor. Bu akşamki randevu, takımın çift maç haftasındaki ikinci sınavı olacak.

takımların formu ve beklentiler

Partizan da sezona Fenerbahçe ile benzer şekilde başladı ancak Sırp ekibi son iki maçını kaybetti. Her iki takımın da son dönemdeki performansı, karşılaşmanın temposunu ve taktik planlarını belirleyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

geçmiş randevular

Fenerbahçe ile Partizan, Euroleague tarihinde bugüne kadar 18 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 11 kez galip gelirken, Partizan 7 kez üstünlük sağladı. Geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe; deplasmanda 99-87 ve İstanbul’da 81-78 skorlarıyla rakibini mağlup etti.

Yarınki mücadele, hem sezonun erken döneminde konumlanması hem de iki takımın Avrupa tablosundaki yerini güçlendirme şansı nedeniyle dikkatle takip edilecek.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE'İN 6. HAFTASINDA YARIN SIRP EKİBİ PARTİZAN'I KONUK EDECEK