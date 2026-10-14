Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3260 +0,12%
Bist 12.190,70 -0,49%
Altın Gram 6.614,83 -0,27%
EUR/USD 1,1197 -0,06%
Brent Petrol 105,84 +0,14%
--°

Avrupa sahnesinde kritik randevu: Avrupa sahnesinde kritik randevu: Fenerbahçe Partizan'ı ağırlıyor

Euroleague 6. haftasında Fenerbahçe, çift maç haftasının ikinci müsabakasında yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Partizan'ı konuk edecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Avrupa sahnesinde kritik randevu: Avrupa sahnesinde kritik randevu: Fenerbahçe Partizan'ı ağırlıyor

Avrupa sahnesinde kritik randevu: Fenerbahçe Partizan'ı ağırlıyor

Euroleague’in 6. haftasında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde yarın Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynanacak.

maç bilgileri

Sarı-lacivertliler sezona iç saha ağırlıklı bir başlangıç yaptı ve evindeki üç maçtan da galip ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos’a yenildikten sonra son olarak sahasında Zalgiris Kaunas’ı mağlup ederek ligdeki durumunu 4 galibiyet, 1 mağlubiyet olarak koruyor. Bu akşamki randevu, takımın çift maç haftasındaki ikinci sınavı olacak.

takımların formu ve beklentiler

Partizan da sezona Fenerbahçe ile benzer şekilde başladı ancak Sırp ekibi son iki maçını kaybetti. Her iki takımın da son dönemdeki performansı, karşılaşmanın temposunu ve taktik planlarını belirleyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

geçmiş randevular

Fenerbahçe ile Partizan, Euroleague tarihinde bugüne kadar 18 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 11 kez galip gelirken, Partizan 7 kez üstünlük sağladı. Geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe; deplasmanda 99-87 ve İstanbul’da 81-78 skorlarıyla rakibini mağlup etti.

Yarınki mücadele, hem sezonun erken döneminde konumlanması hem de iki takımın Avrupa tablosundaki yerini güçlendirme şansı nedeniyle dikkatle takip edilecek.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE&#039;İN 6. HAFTASINDA YARIN SIRP EKİBİ PARTİZAN&#039;I KONUK...

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI, EUROLEAGUE'İN 6. HAFTASINDA YARIN SIRP EKİBİ PARTİZAN'I KONUK EDECEK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bali'de sualtı görsel sanatlarında Türkiye'den video zaferi
images

Kamu spor oyunlarında dayanışma kazandı: jandarma ve emniyet karması zirvede
images

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27-29 ekim programı netleşti
images

Kovancılarspor savunmasına tecrübeli stoper Tolga Amasyalı'yı ekledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Liselilerden gerçekçi deprem tatbikatı: bina 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı

Çarşamba’da tarım için ortak vizyon ve iş birliği adımları

Büyüklerin yanında duran belediye: İlkadım'da vefa ve aktif yaşam hizmetleri

Talas'ta Türk dünyasının şiir sesleri iki gün sürecek

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı