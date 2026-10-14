Elazığspor - Arnavutköy biletleri Passolig kartı olmadan satışta

maç ve satış bilgileri:

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta kapsamında oynanacak Elazığspor - Arkent Arnavutköy Belediyespor maçının online biletleri satışa çıktı. Kulübün resmi açıklamasına göre biletler internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda, online bilet satın almak için Passolig kartı zorunlu değildir ifadesi özellikle vurgulandı.

bilet ücretleri ve kategoriler:

VIP B/C: 1.500 TL

Kapalı: 500 TL

Maraton: 250 TL

Kale arkası: 100 TL

Misafir: 130 TL

satın alma kanalları:

Biletler Passo web sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kulüp duyurusu, Passo platformlarının online satış işlemlerini yürüttüğünü ve Passolig kartı zorunluluğu bulunmadığını belirtiyor.

ELAZIĞSPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI