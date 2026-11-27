Erzin'de kaymakam saha incelemesi
Hatay’ın Erzin ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Yeşiltepe Mahallesi sınırları içindeki köy evlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Yeşiltepe Mahallesi'ndeki inceleme:
Akpınar, köy evlerinin mevcut durumunu yerinde inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında sahadaki düzen ve ilerleme yakından takip edildi.
Çalışmaların son aşaması:
Depremin izlerinin silindiği Erzin ilçesinde, çalışmalarda sona gelindiği bildirildi. Kaymakam Akpınar, alınan bilgileri değerlendirerek sahadaki durumu gözlemledi.
ERZİN KAYMAKAMI YUNUS EMRE AKPINAR’IN KÖY EVLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İNCELEME.
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