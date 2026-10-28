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Köy köy kayıt: Yığılca'da arılı kovan envanteri tamamlandı

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde kurum personelleri tarafından arılı kovan sayımları yapıldı; saha çalışmaları tamamlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Köy köy kayıt: Yığılca'da arılı kovan envanteri tamamlandı

Yığılca köylerinde arılı kovan sayımı

Saha çalışmasının amacı:

Düzce genelinde arıcılık faaliyetlerinin düzenli takibi için yürütülen çalışmanın Yığılca ayağında, Kırık, Gelenöz, Mengen ve Yaylatepe köylerinde arılı kovanların tespiti yapıldı. Çalışmayı, ilgili kurum personelleri saha ziyaretleriyle gerçekleştirdi.

Uygulama ve sonuç:

Sahada yapılan incelemelerde arılı kovanların mevcut durumu yerinde değerlendirilerek sayım işlemleri tamamlandı. Ekipler, kayda alınacak bilgileri denetleyerek kayıt altına alma sürecini yürüttü ve sayım raporlarını oluşturdu.

Bu tür saha çalışmaları, arıcılık destekleri, planlama ve izlenebilirlik açısından temel veri sağlıyor; Yığılca'daki köylerde yürütülen envanter çalışması da bu amaç doğrultusunda tamamlandı.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İÇESİNDE KIRIK, GELENÖZ, MENGEN VE YAYLATEPE KÖYLERİNDE KURUM PERSONELLERİ...

DÜZCE’NİN YIĞILCA İÇESİNDE KIRIK, GELENÖZ, MENGEN VE YAYLATEPE KÖYLERİNDE KURUM PERSONELLERİ TARAFINDAN ARILI KOVAN SAYIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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