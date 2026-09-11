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Köy meydanında kültür ve oyun: çocuklar tiyatroyla buluştu

Mersin'de 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' programı Tekke Meydanı'nda çocuklara tiyatro, dans, yüz boyama ve rubik küplerle eğlenceli bir akşam yaşattı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Köy meydanında kültür ve oyun: çocuklar tiyatroyla buluştu

Köy meydanında şenlik atmosferi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde düzenlenen "Köy Bizim, Şenlik Bizim" etkinliğinin yeni durağı, Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesi Tekke Meydanı oldu. Köy meydanı, akşam saatlerinde çocukların oyun alanına dönüşürken aileler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Program, çocuklara kültür ve sanatla tanışma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Etkinlikte sahnelenen "Çizmeli Kedi" çocuk oyunu, salonda kahkahaların yükselmesine neden oldu. Renkli balonlar ve süslemeler meydanı şenlik havasına bürürken, yüz boyama stantları ile minikler farklı karakterlere büründü. Organizasyon, hem eğlence hem de sosyal etkileşim açısından çocuklara canlı bir kavuşma alanı sağladı.

etkinlikte öne çıkan uygulamalar:

Program kapsamında interaktif dans gösterileri, kısa tiyatro etkinlikleri ve ikramlar sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara hediye ettiği rubik küpler, hem oyun hem de zeka gelişimine katkı sunan anıların ortaya çıkmasını sağladı. Aileler, çocuklarının meydanda güvenli ve yaratıcı bir ortamda vakit geçirmesinden memnuniyet duydu.

amaç ve erişim alanı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi'nden Alican Karakaş, etkinliklerin farklı kırsal mahallelerde süreceğini belirterek şunları söyledi: "Bozyazı’dan Anamur’a, Gülnar’dan Erdemli ve Çamlıyayla’ya kadar ulaşıyoruz. Çocuklarımıza tiyatroyu tanıtmak, onları bu tür kültürel faaliyetlerle buluşturmak için bu etkinliğimizi yapıyoruz". Karakaş, programın köy ölçeğinde sürdürülebilir kültürel katılımı teşvik etmeyi hedeflediğini vurguladı.

Etkinlik akışı, yerel halkın katılımını artırmayı ve kırsal alanlarda çocukların sanatla erken temasını sağlamayı amaçlayan benzer programların önünü açıyor. Tekke Meydanı'ndaki şenlik, çocukların hem eğlendiği hem de toplumsal etkinliklerle kaynaştığı bir akşam olarak kayda geçti.

MERSİN’DE KIRSAL MAHALLELERDE ÇOCUKLARI KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ‘KÖY...

MERSİN’DE KIRSAL MAHALLELERDE ÇOCUKLARI KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ‘KÖY BİZİM, ŞENLİK BİZİM’ ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLAR TİYATRO, DANS, YÜZ BOYAMA VE ÇEŞİTLİ OYUNLARLA EĞLENCELİ BİR AKŞAM GEÇİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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