Köy öğrencileri Zerzevan Kalesi'nde tarih kokan bir gün yaşadı

etkinlik hakkında:

Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde ve ortak kurumların koordinasyonuyla, Çınar'daki Zerzevan Kalesi köy okulu öğrencilerine gezdirildi. Gezi, öğrencilerin bölgesel kültürel mirası yerinde görmesine olanak sağladı.

organizasyon ve uygulama:

Ortak kurumların sağladığı lojistik ve rehberlik desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrencilere kale ve çevresinin tarihî değeri anlatıldı. Organizasyonu üstlenen ekipler, ulaşım ve bilgilendirme süreçlerini koordine etti.

öğrencilerin görüşleri:

Köy okulu öğrencileri, bu deneyimi ilk kez yaşamanın heyecanını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrenciler, yetkililerden benzer kültürel gezilerin sıkça düzenlenmesini talep etti.

TİGRİS BİSİKLET VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ TARAFINDAN, KÖY OKULU ÖĞRENCİLERİNE TARİHİ ZERZEVAN KALESİ GEZDİRİLDİ.