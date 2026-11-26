Adıyaman UMKE köyde çocuklarla bir araya geldi

Adıyaman Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kahta ilçesine bağlı Salkımbağı Köyü'nde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' sloganıyla düzenlenen etkinlikte köydeki çocuklarla buluştu. Ekipler, çocuklara sağlık bilinci konusunda bilgiler verdi ve UMKE'nin çalışmalarını tanıttı.

etkinliğin içeriği:

Etkinlik kapsamında ekipler, çocuklara temel sağlık bilgileri aktarırken UMKE'nin görevleri ve müdahale anlayışı hakkında bilgilendirme yaptı. Amaç, çocuklarda sağlık farkındalığını artırmak ve UMKE'nin tanınırlığını sağlamaktı.

hedef ve sürdürülebilirlik:

Adıyaman UMKE, yaptığı açıklamada sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla benzer çalışmaları sürdürdüklerini belirtti ve bölge halkıyla iletişim ve eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNE BAĞLI SALKIMBAĞI KÖYÜNDE ÇOCUKLARA YÖNELİK SAĞLIK BİLİNCİ VE UMKE TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.