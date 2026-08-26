Köylüler el birliğiyle Kaban'daki atıl okulu şehitlere adanan tesise dönüştürdü

Kaban Mahallesi'nde eski okul yeniden hizmete kazandırıldı:

Olur ilçesine bağlı Kaban Mahallesi'nde, 1961 yılında inşa edilen ve 1999 yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılan eski okul binası, mahalle sakinlerinin öncülüğünde yeniden düzenlenerek hizmete açıldı. Uzun yıllar atıl kalan yapı, Mahalle Muhtarı Kenan Özdemir'in girişimleriyle Olur Kaymakamlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda halkın kullanımına tahsis edildi.

Tadilat süreci ve maliyet:

Tadilat çalışmaları 2025 yılında başladı ve yaklaşık bir yıl sürdü. Projenin hayata geçirilmesinde Olur Kaymakamlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, mahallede faaliyet gösteren bir maden firması ve hayırseverlerin desteği rol aldı. Yenileme ve donatım giderleri toplamda yaklaşık 1 milyon 950 bin lira tuttu.

Yeni tesis, mahalle ihtiyaçları doğrultusunda taziye evi, misafirhane ve muhtarlık odası olarak düzenlendi. Mahalle sakinlerinin kararıyla taziye evine, anı yaşatmak amacıyla Şehit Yusuf Aydemir, Şehit Tunay Aydemir ve Şehit Turgut Akyüz isimleri verildi.

Açılış töreni ve anma:

Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; mahalle imamı tarafından yapılan dua ile devam etti ve ardından kurdele kesilerek tesis resmen açıldı. Tören sonrası mahallede bulunan şehit mezarları ziyaret edildi, Mahalle İmamı Ahmet Tahtacı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Törene Olur Kaymakamı Semanur Kalkan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen adına Yavuz Bedir, Olur MHP İl Meclis Üyesi Tolga Dinç, AK Parti Olur İlçe Başkanı Cemalettin Aslan, Şenkaya AK Parti İlçe Başkanı Ömer Faruk Özcan ile ilçe protokolünden emniyet ve jandarma yetkilileri, ilçe milli eğitim müdürü ve kaymakamlık görevlileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Muhtar Kenan Özdemir törende şunları söyledi: 'Bugün sadece taziye evi, misafirhane ve muhtarlık binası açmıyoruz. Bugün birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, sevincimizi yaşayacağımız, acımızı paylaşacağımız bir gönül kapısı açıyoruz. Bu tesisin en anlamlı tarafı ise aziz şehitlerimizin hatırasına ithaf edilmiş olmasıdır.' Özdemir ayrıca vatandaşlara ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Şehit polis Tunay Aydemir'in eşi Muazzez Aydemir de tesise şehit isimlerinin verilmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Köyümüz adına yapılan taziye evine şehitlerimizin isimlerini verdikleri için çok mutlu oldum, gurur duydum. Buraya gelecek misafirlerimiz rahat edecekler.'

Yeni hizmet binası, Kaban Mahallesi'nde taziye ve misafir ağırlama ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra muhtarlık hizmetlerinin de daha uygun şartlarda yürütülmesine imkan sağlayacak. Tesise verilen şehit isimleriyle mahallede hem toplumsal dayanışma güçlendirildi hem de şehitlerin anıları yaşatılacak.

ATIL DURUMDA BULUNAN ESKİ OKUL BİNASI, TAZİYE EVİ, MİSAFİRHANE VE MUHTARLIK ODASI OLARAK DÜZENLENDİ