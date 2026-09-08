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Kozan'da alevlerin bıraktığı tahribat havadan belgelendi

Adana'nın Kozan ilçesindeki Enizçakırı yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor; ekipler rüzgarla yeniden alevlenen noktalara odaklandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kozan'da alevlerin bıraktığı tahribat havadan belgelendi

Kozan'da yangın gece başladı, müdahale sürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının başladığı bölge, ekiplerin yoğun çalışması ve rüzgarın etkisiyle zaman zaman yeniden alevlenmeler gösteriyor. Vatandaşlar da ellerindeki hortumlarla söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi’nde başladı. Bölgedeki müdahalede 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 TOMA, 55 arazöz ve 14 su tankeri görev alıyor. Toplamda 112 araç ve 476 personel söndürme çalışmalarında yer alıyor. Rüzgarın etkisiyle bazı noktalarda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı.

Havadan görüntülenen tahribat:

Yangının oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi; elde edilen görüntülerde geniş bir alanda ormanlık dokunun zarar gördüğü ve yangın bölgesinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Görüntüler, hem alanın hem de yangınla mücadelede kullanılan kaynakların boyutunu ortaya koyuyor. Ekipler, alevlerin kontrollü şekilde söndürülmesi ve olası tekrar alevlenmelerin engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGININA EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGININA EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR. YANGININ BÖLGEDE OLUŞTURDUĞU TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENİRKEN, RÜZGARIN ETKİSİYLE BAZI NOKTALARDA ALEVLENMELER YAŞANIYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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