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Kozan'da barajlar sürdürülebilir balıkçılıkla güçlendirildi: 665 bin sazan bırakıldı

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 665 bin pullu sazan yavrusu Kozan'daki baraj ve göletlere bırakıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da barajlar sürdürülebilir balıkçılıkla güçlendirildi: 665 bin sazan bırakıldı

Sazan yavruları suyla buluşturuldu:

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2026 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Seyhan Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretilen 665 bin pullu sazan yavrusu ilçedeki baraj ve göletlere salındı. Salım törenine İl Müdür Yardımcısı Ali Kansu Öztürk, İlçe Müdürü Mutlu Karataş ve teknik personel katıldı.

bırakılan noktalar ve sayı dağılımı:

Çalışma kapsamında Kılgen Baraj Gölü'ne 300 bin, Gökdere Köprü Barajı'na 220 bin, Kavşakbendi Barajı'na 100 bin, Meletmez Göleti'ne 20 bin, Aydın Göleti'ne 10 bin, Zerdali Göleti'ne 8 bin ve Bağtepe Göleti'ne 7 bin olmak üzere toplam 665 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

amaç ve av uyarıları:

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın su ürünleri varlığının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütüldüğünü belirtti. Yetkililer, vatandaşlara avlanma dönemleri ve yasaklara, balıkların asgari avlanabilir boy ve ağırlık limitleri ile günlük avlanabilecek miktar ve tür sınırlarına uymaları ve gerekli belge ile izinleri almaları konusunda çağrıda bulundu.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, 2026 YILI SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 665...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, 2026 YILI SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ ÇERÇEVESİNDE 665 BİN ADET PULLU SAZAN YAVRUSU KOZAN’DA BARAJ VE GÖLETLERE BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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