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Kozan’da hafta boyu denetim: üç tutuklama ve 457 bin lira ceza

Kozan'da 21-28 Eylül'de yapılan denetimlerde 3 kişi tutuklandı, 53 araç ve 18 motosiklet men edildi; 17 araca toplam 457 bin TL idari ceza uygulandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kozan’da hafta boyu denetim: üç tutuklama ve 457 bin lira ceza

Kozan’da bir haftalık uygulamada çok sayıda işlem kayıt altına alındı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-28 Eylül tarihleri arasında ilçede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla kapsamlı bir denetim programı yürüttü. Bir hafta süren uygulamalarda 40 farklı noktada çalışıldı ve görevlendirmelerde toplam 430 emniyet personeli görev aldı.

trafik ve asayiş uygulamalarının sonuçları:

Denetimlerde trafik ihlallerine yönelik güçlü bir yaklaşım sergilendi. Sahada yapılan kontrollerde 53 araç ve 18 motosiklet trafikten men edildi. Modifiye araçlarla ilgili 8 araca işlem uygulanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle 140 motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi. İlçe genelinde rahatsız edici araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartılı egzoz şikayetlerine yönelik çalışmalarda ise 17 araca toplam 457 bin TL idari para cezası uygulandı.

yakalanan şüpheliler ve ele geçen maddeler:

Asayiş ekiplerinin kontrollerinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik de operasyon yapıldı. Silahla tehdit ve mala zarar verme suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Bilişim sistemleri ve banka/kredi kurumlarını araç olarak kullanma suretiyle dolandırıcılık suçlarından ise 5 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı ve sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandılar. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan iki kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Uygulamalarda ayrıca 13,7 gram ve 32 uyuşturucu-uyarıcı madde ele geçirildi, bu alandaki çalışmalar da titizlikle sürdürüldü.

yerel güvenlik yaklaşımı ve kamuya mesaj:

Emniyet yetkilileri, denetimlerin amacının sadece ceza uygulamak olmadığını; kamu düzenini sağlamak, özellikle trafik güvenliği ve toplum huzurunu bozacak davranışları önlemek olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilen uygulamalar, yoğun personel katılımı ve geniş kapsamıyla ilçede benzer ihmallerin azaltılmasına yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Yetkililer, vatandaşların iletişim kanallarına gelen şikayetlerin takibiyle çalışmaların süreceğini ve kurallara uymayanlara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

17 ARACA TOPLAM 457 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

17 ARACA TOPLAM 457 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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