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Kozan'da okul çevresinde gıda güvenliği için denetimler sıkılaştırıldı

Kozan'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlık personeli ve zabıta ile okul çevresindeki gıda işletmelerinde hijyen ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Kozan'da okul çevresinde gıda güvenliği için denetimler sıkılaştırıldı

Kozan'da okul çevresi işletmeleri mercek altında

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, belediye zabıta ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla okul çevrelerindeki gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı. Yapılan kontrollerin amacı, öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için işletmelerin mevzuata uygunluğunu sağlamaktır.

Denetimde öncelikli kontroller:

Ekipler ilçe genelinde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, muhafaza ve saklama koşulları ile etiket ve ürün bilgileri üzerinde titizlikle durdu. Ayrıca işletme kayıt belgelerinin tam ve güncel olup olmadığı kontrol edildi. Kontroller sırasında bulgular kayda geçirilerek eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine bilgilendirme yapıldı.

Uygunsuzluğa karşı uygulanan işlemler:

Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli idari işlemler uygulanıyor. Uygunsuz ürünlerle ilgili olarak da mevzuat kapsamında işlem gerçekleştiriliyor ve gerektiğinde ürünlerin toplatılması ya da satışının durdurulması yönünde adımlar atılıyor. İşletmelere aynı zamanda hijyen ve saklama koşullarını iyileştirmeye yönelik uyarılar yapılıyor.

Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü, okul çevresindeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini, çocukların sağlığını korumaya yönelik denetim programının düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, OKUL ÇEVRELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE, OKUL ÇEVRELERİNDE FAALİYET GÖSTEREN GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLER ARTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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