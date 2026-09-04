Dolar 48,4336 +0,04%
Euro 56,3179 +0,03%
Bist 14.062,63 +0,93%
Altın Gram 7.041,23 -0,40%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,55 +0,03%
--°

Sarıgöl'de deneme bağı: Sweet Sapphire ile yeni üzüm alternatifi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Mustafa Otuk'un dört yıl önce deneme amaçlı diktiği Sweet Sapphire siyah üzümü, ilk hasatta yüksek verim ve ilgi gördü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 08:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sarıgöl'de deneme bağı: Sweet Sapphire ile yeni üzüm alternatifi

Sarıgöl'de Sweet Sapphire ilk ürününü verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç üretici Mustafa Otuk tarafından dört yıl önce deneme amacıyla dikilen Sweet Sapphire cinsi siyah üzüm, bu yıl ilk ürününü verdi. Tırazlar Mahallesi'ndeki bağda açık alanda yetiştirilen çeşidin; uzun taneli, çekirdeksiz ve gevrek yapısı dikkat çekiyor.

Deneme dikimi ve elde edilen verim:

Otuk, dört dekarlık alana toplam 800 adet asma dikip denemeye başladı. İlk hasadın yapıldığı bölümde ise 80 asmadan yaklaşık 7 ton ürün elde edildi. Üretici, türün yetiştirilmesinin kolay olduğunu ve tanelerinin albenisinin piyasada talep gördüğünü belirtti.

Otuk, bağcılığa yaklaşımını "Önemli olan farklı üretim yaparak üretimi artırmak" sözleriyle özetledi ve sürekli yeni üretim arayışında olduğunu vurguladı. Bu yılki ilk ürünün piyasadaki seyrinin olumlu olduğunu ifade etti.

Bölge ilgisi ve yaygınlaşma potansiyeli:

Genç üreticinin çalışmaları, bölge üreticilerinin dikkatini çekti; çok sayıda üretici bağa gelerek yetiştiricilik hakkında bilgi aldı. Ayrıca çalışmalar, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince yerinde incelenip teşekkürle karşılandı.

Sarıgöl'de daha önce de sera içinde mayıs ayında erken hasat edilen üzüm gibi farklı üretim modelleri denenmişti; Otuk bu deneyimi bu kez açık alanda çekirdeksiz ve uzun taneli bir siyah çeşitle sürdürdü. Bölgedeki üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi açısından bu tür denemelerin önem taşıdığı vurgulanıyor.

Üretimdeki bu örnek uygulama, hem yerel üreticiler için yeni bir alternatif oluşturuyor hem de tüketici talebine yönelik farklı ürün sunma potansiyelini gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde bu çeşidin yaygınlaştırılması ve pazar performansının izlenmesi bekleniyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GENÇ ÜZÜM ÜRETİCİSİ MUSTAFA OTUK’UN DÖRT YIL ÖNCE DENEME AMACIYLA...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GENÇ ÜZÜM ÜRETİCİSİ MUSTAFA OTUK’UN DÖRT YIL ÖNCE DENEME AMACIYLA DİKTİĞİ SWEET SAPPHİRE CİNSİ SİYAH ÜZÜM, İLK ÜRÜNÜNÜ VERDİ. UZUN TANELİ, ÇEKİRDEKSİZ VE GEVREK YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN ÜZÜM ÇEŞİDİ, ÜRETİCİLER VE VATANDAŞLARDAN İLGİ GÖRÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sosyal girişimciler için iş modeli kanvası atölyesi kayıtlara açıldı
images

Siirt'i demiryolu ağına bağlayacak projede tünel çalışmaları hızlandı: fiziki ge...
images

Veliler ayakkabı ve giyime yatırım yaparken üniversiteliler bilgisayarı önceliyo...
images

Yeni nesil muayene merkeziyle Türkiye araç denetiminde küresel vitrine çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta 200 yıllık zabıta geleneği çocuk şenliğinde buluşacak

Kadıköy'de 365. randevu: fenerbahçe ile beşiktaş yeniden karşılaşıyor

Emeklilikte tüpleri bırakıp camı sanatla buluşturan ustanın hikâyesi

Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı