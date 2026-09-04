Sarıgöl'de deneme bağı: Sweet Sapphire ile yeni üzüm alternatifi

Sarıgöl'de Sweet Sapphire ilk ürününü verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç üretici Mustafa Otuk tarafından dört yıl önce deneme amacıyla dikilen Sweet Sapphire cinsi siyah üzüm, bu yıl ilk ürününü verdi. Tırazlar Mahallesi'ndeki bağda açık alanda yetiştirilen çeşidin; uzun taneli, çekirdeksiz ve gevrek yapısı dikkat çekiyor.

Deneme dikimi ve elde edilen verim:

Otuk, dört dekarlık alana toplam 800 adet asma dikip denemeye başladı. İlk hasadın yapıldığı bölümde ise 80 asmadan yaklaşık 7 ton ürün elde edildi. Üretici, türün yetiştirilmesinin kolay olduğunu ve tanelerinin albenisinin piyasada talep gördüğünü belirtti.

Otuk, bağcılığa yaklaşımını "Önemli olan farklı üretim yaparak üretimi artırmak" sözleriyle özetledi ve sürekli yeni üretim arayışında olduğunu vurguladı. Bu yılki ilk ürünün piyasadaki seyrinin olumlu olduğunu ifade etti.

Bölge ilgisi ve yaygınlaşma potansiyeli:

Genç üreticinin çalışmaları, bölge üreticilerinin dikkatini çekti; çok sayıda üretici bağa gelerek yetiştiricilik hakkında bilgi aldı. Ayrıca çalışmalar, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince yerinde incelenip teşekkürle karşılandı.

Sarıgöl'de daha önce de sera içinde mayıs ayında erken hasat edilen üzüm gibi farklı üretim modelleri denenmişti; Otuk bu deneyimi bu kez açık alanda çekirdeksiz ve uzun taneli bir siyah çeşitle sürdürdü. Bölgedeki üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi açısından bu tür denemelerin önem taşıdığı vurgulanıyor.

Üretimdeki bu örnek uygulama, hem yerel üreticiler için yeni bir alternatif oluşturuyor hem de tüketici talebine yönelik farklı ürün sunma potansiyelini gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde bu çeşidin yaygınlaştırılması ve pazar performansının izlenmesi bekleniyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE GENÇ ÜZÜM ÜRETİCİSİ MUSTAFA OTUK’UN DÖRT YIL ÖNCE DENEME AMACIYLA DİKTİĞİ SWEET SAPPHİRE CİNSİ SİYAH ÜZÜM, İLK ÜRÜNÜNÜ VERDİ. UZUN TANELİ, ÇEKİRDEKSİZ VE GEVREK YAPISIYLA DİKKAT ÇEKEN ÜZÜM ÇEŞİDİ, ÜRETİCİLER VE VATANDAŞLARDAN İLGİ GÖRÜYOR.