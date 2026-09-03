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Manisa arazisinde 2026 zeytin ve yağ beklentisi saha verileriyle netleşiyor

Manisa'da 17 ilçede başlatılan saha çalışmalarıyla 2026 zeytin ve zeytinyağı rekoltesi, ağaç verimi, çeşit, iklim ve zararlılar gözetilerek tahmin edilecek.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manisa arazisinde 2026 zeytin ve yağ beklentisi saha verileriyle netleşiyor

Manisa arazisinde 2026 rekolte tahmini için saha çalışmaları başladı

Manisa'da 2026 yılı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin belirlenmesine yönelik saha incelemeleri yürütülüyor. Çalışmalar, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, il ve ilçe düzeyindeki teknik personel ile ilgili kurum ve sektör temsilcilerinin katılımıyla sahada devam ediyor.

saha çalışmasının kapsamı:

Arazi incelemelerinde öncelikle meyve veren ve vermeyen ağaç sayıları tespit ediliyor. Çalışmalar kapsamında ağaç başına ortalama verim, zeytin çeşitleri, ürünün sofralık ve yağlık olarak dağılımı, iklim şartlarının etkisi ile hastalık ve zararlıların verim üzerindeki etkileri gibi çok sayıda kriter kayıt altına alınıyor.

Zeytinyağına yönelik rekolte tahminleri yapılırken, bölgeler ve zeytin çeşitleri bazında ortalama yağ randımanları da dikkate alınıyor. Böylece hem adet hem de kalite yönünden daha sağlıklı bir üretim tahmini hedefleniyor.

veri analizi ve tahmin süreci:

Sahadan toplanan veriler, 17 ilçede ayrı ayrı değerlendirilerek ilçe bazında rekolte tahmin raporlarına dönüştürülecek. Bu raporlar, sektör temsilcilerinin görüşleriyle birlikte ortak bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve sonrasında Manisa için 2026 yılına ait kesin tahmin açıklanacak.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışmaların, üretim sezonuna ilişkin sağlıklı bir rekolte tahmini oluşturmak amacıyla yürütüldüğü vurgulanırken, açıklamada tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

MANİSA’DA 2026 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARINA...

MANİSA’DA 2026 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. 17 İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İNCELEMELERDE AĞAÇ BAŞINA VERİMDEN ÜRÜNÜN SOFRALIK VE YAĞLIK MİKTARINA, İKLİM KOŞULLARINDAN HASTALIK VE ZARARLILARIN ETKİSİNE KADAR BİRÇOK KRİTER DEĞERLENDİRİLECEK.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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