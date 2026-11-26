Küçükçekmece Belediyesi'ne Altın Karınca ödülü

Küçükçekmece Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri'nde Kurumsal Gelişim ve Yönetişim kategorisinde ödüle değer görüldü. Belediyenin Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje, 'İç Kontrol Yönetim Sistemi' ile yarışmada öne çıktı.

Ödül töreni ve kabulü:

Tören, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Ödül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay ve proje ekibi tarafından teslim alındı; ödülü takdim edenler arasında MBB ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yer aldı. Bu yıl Altın Karınca Ödülleri'nde 10 kategoride, 50 belediyenin 66 projesi ödüllendirildi.

Projenin işleyişi ve katkıları:

'İç Kontrol Yönetim Sistemi' (İKYS) kapsamında müdürlüklerdeki görev dağılımı ve risklerin izlenmesi sağlanıyor. Sistem, hizmet süreçlerindeki muhtemel gecikmeleri erken tespit ederek yöneticilere anlık ve veriye dayalı karar alma imkânı sunuyor. Böylece kurumsal süreçlerin izlenebilirliği, kontrol kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılıyor.

Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri, ödülün kurumsal yönetişim ve şeffaflığa verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtiyor. İKYS'nin izleme mekanizmaları ve erken uyarı işlevi, belediye hizmetlerinin etkinliğine doğrudan katkıda bulunuyor.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 11. ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ'NDE, KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM KATEGORİSİNDE "İÇ KONTROL YÖNETİM SİSTEMİ" PROGRAMI İLE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.