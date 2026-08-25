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Küçükçekmece'de evde deodorant patlaması: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir evde deodorant kutusunun patlaması yangına sebep oldu; 2'si çocuk 3 kişi yaralandı, ekipler inceleme yapıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçükçekmece'de evde deodorant patlaması: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Olay yeri ve meydana geliş:

Olay, saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Erdem Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında oturan ailenin otizmli çocuğunun elindeki deodorant kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Yaralanma ve ilk müdahale:

Patlama sonucu otizmli çocuk, kardeşi ve annesi yaralandı; olayda evde yangın çıktı. İhbar üzerine polis, sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Yangın söndürme ve inceleme:

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin, patlamanın nedeni ve yangının çıkış şekline ilişkin çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece’de evde deodorant kutusu patladı: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de evde deodorant kutusu patladı: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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