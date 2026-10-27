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Küçükçekmece'de kovalamaca kameraya yansıdı: şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Küçükçekmece'de denetimde polisle kovalanan B.B. yakalandı; üzerinde 33,6 gram AM-2201, telefon, SIM kart ve 550 TL bulundu, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçükçekmece'de kovalamaca kameraya yansıdı: şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

kovalamaca anı ve yakalama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş denetimi kapsamında 26 Ekim'de Atatürk Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Denetimde motosikletli polis timleri şüphe üzerine durdurdukları motosikletin artçısının motosikletten inerek kaçmaya başladığını tespit etti.

Yaşanan kovalamaca sonucu; motosiklet sürücüsü D.K. (26) ile artçı olduğu belirlenen B.B. (18) yakalandı. Olay anı ve takip anları polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

ele geçirilen maddeler ve yasal süreç:

B.B. üzerinde yapılan aramalarda, 28 adet, toplam 33,6 gram AM-2201, bir adet cep telefonu, bir adet SIM kart ve 550 TL ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve dijital materyaller delil olarak kayda alındı.

Yakalanan kişilerden D.K. hakkında işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılırken, B.B. bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

kameraya yansıyan görüntülerin önemi:

Kovalamacanın güvenlik kamerasına yansıması olaya ilişkin sürecin belgelenmesini sağladı. Görüntüler, ekiplerin müdahalesi, şüphelilerin kaçış anı ve yakalama sırasındaki tutanaklarla birlikte soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendirilecek.

Olay, denetimlerin sürdürülmesinin suçla mücadeledeki rolünü bir kez daha gösterirken, ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve delillerin değerlendirilmesi adli sürecin ilerleyişini belirleyecek.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DENEYİM SIRASINDA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN ŞAHISLAR YAŞANAN KOVALAMACININ ARDINDAN...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DENEYİM SIRASINDA POLİS EKİPLERİNDEN KAÇAN ŞAHISLAR YAŞANAN KOVALAMACININ ARDINDAN YAKALANDI. KAÇAN BİR ŞAHSIN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI. ŞÜPHELİ VE POLİS ARASINDA YAŞANAN KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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