Dolar 48,4246 -0,01%
Euro 56,3165 +0,12%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.969,56 -1,39%
EUR/USD 1,1625 +0,03%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Küçükçekmece'de oynayan çocuğun seken kurşunla yaralanma anı ortaya çıktı

Halkalı Merkez Mahallesi'nde alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; seken kurşun 11 yaşındaki bir çocuğun ve bir yetişkinin ayağını yaraladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçükçekmece'de oynayan çocuğun seken kurşunla yaralanma anı ortaya çıktı

Olayın yaşandığı anlar ve yer:

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Gülbağ Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan A. ile bir diğer kişi arasında çıkan alacak verecek meselesi tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, sokakta oynayan bir çocuğun tartışmanın ortasında kalması ve seken merminin çocuğun ayağına isabet etmesi yer alıyor. Görüntülerde yaralanan çocuğun ağlayarak olay yerinden uzaklaştığı, bir kadının ise onu sakinleştirmeye çalıştığı anlar dikkat çekiyor.

Görüntülerdeki ayrıntılar:

Kayıtlarda tarafların karşılıklı silah çekmesi, kısa süreli panik ve ardından polisin gelerek olaya müdahale etmesi görülüyor. Yaralananların arasında 11 yaşındaki bir çocuk ile kavgaya karıştığı belirtilen Erkan A. bulunuyor. Her iki kişinin de ayağından yaralandığı, çocuğun ambulansla hastaneye götürüldüğü, Erkan A.'nın ise taksiyle hastaneye gittiği bildirildi.

Görüntüler olayın meydana geliş biçimini netleştirirken, çocuğun olayla doğrudan ilgisi olmadığı ve sokakta oynarken kurşunların hedefi olduğu açıkça görülüyor.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayla ilgili polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Resmi makamlar yaralananların durumuna ilişkin detayları ve soruşturmanın seyrini kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

İki kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ederken, emniyet güçleri olayla bağlantılı kişileri belirlemek ve varsa ek suç unsurlarını tespit etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

OLAYIN DEVAMINDA POLİSİN GELDİĞİ VE OLAYA MÜDAHALE ETTİĞİ ANLAR KAYDEDİLDİ. (GÜVENLİK KAMERASI...

OLAYIN DEVAMINDA POLİSİN GELDİĞİ VE OLAYA MÜDAHALE ETTİĞİ ANLAR KAYDEDİLDİ. (GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi
images

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı
images

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti
images

Pazarda bir anda gerilim: Bolu'da yol verme anlaşmazlığı kavgaya yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğütlü'ye ritim parkla yeni nefes: Alemdar yatırımların 120 milyarı aştığını vurguladı

mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi