Küçükçekmece'de oynayan çocuğun seken kurşunla yaralanma anı ortaya çıktı

Olayın yaşandığı anlar ve yer:

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Gülbağ Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan A. ile bir diğer kişi arasında çıkan alacak verecek meselesi tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, sokakta oynayan bir çocuğun tartışmanın ortasında kalması ve seken merminin çocuğun ayağına isabet etmesi yer alıyor. Görüntülerde yaralanan çocuğun ağlayarak olay yerinden uzaklaştığı, bir kadının ise onu sakinleştirmeye çalıştığı anlar dikkat çekiyor.

Görüntülerdeki ayrıntılar:

Kayıtlarda tarafların karşılıklı silah çekmesi, kısa süreli panik ve ardından polisin gelerek olaya müdahale etmesi görülüyor. Yaralananların arasında 11 yaşındaki bir çocuk ile kavgaya karıştığı belirtilen Erkan A. bulunuyor. Her iki kişinin de ayağından yaralandığı, çocuğun ambulansla hastaneye götürüldüğü, Erkan A.'nın ise taksiyle hastaneye gittiği bildirildi.

Görüntüler olayın meydana geliş biçimini netleştirirken, çocuğun olayla doğrudan ilgisi olmadığı ve sokakta oynarken kurşunların hedefi olduğu açıkça görülüyor.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayla ilgili polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Resmi makamlar yaralananların durumuna ilişkin detayları ve soruşturmanın seyrini kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

İki kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturma devam ederken, emniyet güçleri olayla bağlantılı kişileri belirlemek ve varsa ek suç unsurlarını tespit etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

OLAYIN DEVAMINDA POLİSİN GELDİĞİ VE OLAYA MÜDAHALE ETTİĞİ ANLAR KAYDEDİLDİ. (GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ)