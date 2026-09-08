Kültür ve eğitim köprüsü: Kerkükten Erzurum'a uzanan başarı ziyareti

Kerkükten Erzurum'a uzanan eğitim köprüsü

Erzurum Eğitim, Kültür ve Başarı Programı kapsamında 30 başarılı öğrenci ile beraberindeki eğitmenler, Atatürk Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun konuğu oldu. Program, Kerkük ile Erzurum arasındaki tarihî ve kültürel bağların eğitim yoluyla geleceğe taşınmasını amaçlıyor ve bu bağın genç nesiller aracılığıyla güçlendiğini gösteriyor.

Ziyaretin içeriği ve rektörün mesajı:

Ziyarette Rektör Hacımüftüoğlu öğrencileri makamında ağırlayarak elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Rektör, gençlerin eğitim yolculuklarının yalnızca akademik kazanımlarla sınırlı olmadığını; tarih, kültür ve ortak değerlerin de bu süreci biçimlendirdiğini vurguladı.

Hacımüftüoğlu, sözlerinde Kerkük ve Erzurum arasındaki gönül bağının önemine dikkat çekerek, "Kerkük’ten Erzurum’a gelen kıymetli öğrencilerimizi Üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gösterdikleri başarı dolayısıyla her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, eğitim hayatlarında daha büyük başarılara ulaşmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı. Rektör ayrıca öğrencileri üniversite çağına geldiklerinde Atatürk Üniversitesi'nde görmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Atatürk Üniversitesi'nin uluslararası vizyonu:

Program sırasında Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma politikaları ve bölgesel eğitim merkezi olma hedefleri hakkında bilgi verdi. Üniversitenin örgün ve açıköğretim kapsamında 13 bin yabancı uyruklu öğrenciye eğitim verdiği vurgulandı. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu'nun 1 milyon uluslararası öğrenci hedefine katkı sunma kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Bu çerçevede üniversitenin, başta Türk dünyası olmak üzere geniş bir coğrafyadan gelen gençlere nitelikli eğitim sunma misyonunu güçlendirdiği ifade edildi. Ziyarette, Irak ve Türkmenistan uyruklu Atatürk Üniversitesi öğrencileri de hazır bulundu; farklı coğrafyalardan gençlerin aynı eğitim çatısı altında buluşmasının taşıdığı anlam öne çıktı.

Programın ortakları ve geleceğe dönük adımlar

Erzurum Eğitim, Kültür ve Başarı Programı; Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi, Irak Türkmenleri Öğrenci ve Gençler Birliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirildi. Bu iş birliği, iki şehir arasındaki tarihî-kültürel gönül bağının kurumlar düzeyinde de hayata geçirildiğinin bir göstergesi oldu.

Programa katılan öğrenciler ve eğitmenler, Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleşen görüşmede duygu ve düşüncelerini paylaştı; Rektör ile yapılan sohbetlerde öğrencilerin gelecek planları, eğitim hedefleri ve Erzurum'da edindikleri izlenimler konuşuldu. Ziyaret, Türkmeneli TV ile gerçekleştirilen söyleşiyle sona erdi ve Rektör Hacımüftüoğlu üniversitenin eğitim, araştırma ve uluslararasılaşma alanındaki çalışmalarını değerlendirdi.

Atatürk Üniversitesi, köklü tarihinden aldığı güçle farklı coğrafyalardan gelen gençleri Erzurum'da buluşturmayı sürdürüyor. Bu tür programlar, sadece bireysel başarıları kutlamakla kalmıyor; aynı zamanda iki toplum arasında eğitim, kültür ve ortak gelecek perspektifi ekseninde kalıcı köprüler oluşturuyor.

ERZURUM EĞİTİM, KÜLTÜR VE BAŞARI PROGRAMI KAPSAMINDA KERKÜK’TEN ERZURUM’A GELEN, İLKOKUL EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK ORTAOKULA GEÇİŞ SINAVINDA DERECE ELDE EDEN 30 ÖĞRENCİ VE BERABERİNDEKİ EĞİTMENLER, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU’NUN KONUĞU OLDU. TARİHÎ VE KÜLTÜREL BAĞLARIN EĞİTİM YOLUYLA GELECEĞE TAŞINDIĞI BULUŞMADA ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENEN REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU, GENÇLERİN HAYALLERİ VE GELECEK HEDEFLERİ ÜZERİNE SOHBET ETTİ.