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Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu

Konya'nın Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde K.B.'ye ait traktörde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; traktörde maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını:

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde, K.B.'ye ait traktörde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve traktörde maddi hasar meydana geldi.

Müdahale:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

İnceleme ve tespit:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer inceleme başlattı; yapılacak tespitlerle hasarın boyutu netleşecek.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE BİR TRAKTÖRDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE BİR TRAKTÖRDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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