Üst komşunun gürültü tartışması iddiaya göre yaşlı çifti öldürttü

Gemlik'te iddia edilen gürültü cinayeti

Bursa'nın Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde, yakınlarının haber alamaması üzerine eve gelen ekiplerin bulduğu hareketsiz çiftin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayda yaşamını yitirdiği belirlenen Vural Kara (67) ve eşi Asiye Kara'nın cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede çiftin vücutlarında kesici alet ve sert cisim darbeleri tespit edildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmada, üst katta oturan K.S. (46) gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında öne çıkan bilgilere göre, K.S.'nin evinde dambıl kullanırken çıkardığı sesler nedeniyle apartman sakinleri tarafından uyarıldığı ve şikâyet edildiği belirtildi. Şüphelinin, alt kattaki Kara çiftinin de kendisini şikâyet edenler arasında olduğunu düşündüğü, aralarında daha önce tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Soruşturma ve adli süreç:

İddialara göre olay günü K.S.'nin alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte demirle saldırdığı yönünde bulgular bulundu. Olay yerindeki ilk incelemelerde, çiftin maruz kaldığı darbelerin izlerine rastlandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı; Orhangazi'de sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri adliye çevresinde ve girişinde yoğun güvenlik sağlarken, şüphelinin savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve kesin ölüm nedenleri adli tıp raporuyla belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE VURAL KARA VE EŞİ ASİYE KARA’YI EVLERİNDE ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ÜST KOMŞULARI K.S. (46), EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GEMLİK ADLİYESİ’NE SEVK EDİLDİ. CİNAYETİN ARKASINDAN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN "GÜRÜLTÜ" TARTIŞMASI ÇIKTI.