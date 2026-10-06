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Karabük'te çeltik hasadı başladı, üreticiler TMO açıklamasını bekliyor

Karabük'te yaklaşık 300 dönüm çeltikte 2026 hasadı başladı; üreticiler verim düşüşü ve sel zararı sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatını bekliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Karabük'te çeltik hasadı başladı, üreticiler TMO açıklamasını bekliyor

Karabük'te 2026 çeltik hasadı başladı:

Karabük'te 'beyaz altın' olarak anılan çeltik tarlalarında 2026 yılı hasadı başladı. Bölgede yaklaşık 300 dönüm alanda ekimi yapılan çeltikte tarlalar biçerdöverlerle biçiliyor. Hasadın tamamlanmasının 15-20 gün sürmesi bekleniyor; üreticiler hem ürün toplama sürecini yürütüyor hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyatı takip ediyor.

verim ve sel kaynaklı zararlar:

Üretici Halit Gömeç hasatın başladığını, genel verimlerin iyi olduğunu ancak geçen yıla göre bir düşüş yaşandığını söyledi. Gömeç, dönüm başına ortalama 100 kilogram kayıp olduğunu belirtti ve çeltik üretiminin aileden gelen bir meslek olduğunu vurguladı. Ayrıca bu yılki sel felaketinin etkisine de dikkat çekerek, yaklaşık 30 dönümlük alanda hasar oluştuğunu; bunun 15-20 dönümünde ürünlerin tamamen yok olduğunu aktardı.

fiyat beklentisi ve üreticinin ekonomik kaygıları:

Gömeç, üreticilerin en önemli beklentisinin TMO tarafından açıklanacak satış fiyatı olduğunu ifade etti. Geçen yılın altında fiyatla işlem yaptıklarını söyleyen Gömeç, "Geçen yıldan altında mal alıp satıyoruz şu anda. Yani 60 randıman malımızı 30-31 lira civarında veriyoruz" sözleriyle mevcut gelir seviyesine işaret etti. Verim düşüşü ve sel kaynaklı kayıplar dikkate alındığında, üreticilerin gelirindeki baskı daha belirgin hale geliyor; bu nedenle açıklanacak taban fiyat, çiftçilerin mali dengesini doğrudan etkileyecek.

Hasat sürecinin ilerleyen günlerinde makineli toplama ve elle yapılan bazı ek işlemlerle ürünler paketlenip pazara sunulacak. Bölgedeki üreticiler, hem verim verilerini hem de TMO'nun fiyat kararını izleyerek sezonun ekonomik sonuçlarını değerlendirecekler.

KARABÜK&#039;TE ÇELTİK HASADI BAŞLADI

KARABÜK'TE ÇELTİK HASADI BAŞLADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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