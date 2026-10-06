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Kuyumcukent'te takı satış oyunu: 64 kilogram altın el değiştirdi, 33 gözaltı

Kuyumcukent merkezli soruşturmada, 16 firma yetkilisinin 64 kilogram altınla mağdur edildiği belirlendi; İstanbul, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuyumcukent'te takı satış oyunu: 64 kilogram altın el değiştirdi, 33 gözaltı

Olayın ortaya çıkışı ve soruşturmanın başlangıcı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, İstanbul Kuyumcukent'te faaliyet gösteren firmalardan gelen şikayetler üzerine kapsamlı bir inceleme yapıldı. Şikayetlerde, toplam 16 mağdurun olduğunu ve söz konusu kişilerin 64 kilogram has altın karşılığı zarara uğratıldıkları iddia edildi.

Soruşturma bulgularına göre, O.K. ve H.K. öncülüğünde bir grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullanıp, müşterilerin işçilikli bilezik, kolye, alyans gibi takı malzemelerini Anadolu'da satmak bahanesiyle topladıkları tespit edildi. Alınan ürünlerin daha sonra şüphelilerin sorumluluğundaki atölyelerde eritilerek saf altın haline getirildiği belirlendi.

Soruşturmanın bulguları:

Şüphelilerin, aldıkları ürünlerin karşılığında müşterilere sözde satış bilgisi verip kısmi ödeme yaptıkları, ardından yeni ürünler alarak bakiyeyi yükselttikleri ve bazı durumlarda malları aldıkları kişilere iflas ettiklerini söyleyerek dolandırdıkları soruşturma raporuna yansıdı. Soruşturma kapsamında belirlenen ifade ve deliller, organizasyonun sistematik bir şekilde çalıştığına işaret etti.

El koyma ve gözaltılar:

Başsavcılığın tespitleri doğrultusunda İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de 45 ev ve 3 iş yeri üzerinde yapılan araştırmalarda toplam 35 şüpheli belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve operasyonlarda 33 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında 'örgüt kurmak ve yönetmek', 'örgüte üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve elde edilen gelirleri 'aklama' suçlamalarıyla işlem başlatılan şüphelilerle ilgili olarak, banka ve elektronik para hesapları ile tüm hak ve alacaklarına; ayrıca 18 taşıt ve 13 taşınmaz olmak üzere malvarlıklarına el konuldu.

Soruşturma ve gözaltı işlemleri devam ederken, savcılık ve emniyet yetkilileri olayın farklı boyutlarını araştırmaya, olaya karışan diğer şüphelilerin tespitine ve elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam ediyor.

EKİPLER KUYUMCULARDA İNCELEME YAPTI

EKİPLER KUYUMCULARDA İNCELEME YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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