Kulüp ve dernek ayrımı: Samsunspor'dan PFDK'ya resmi itiraz

Samsunspor resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya gönderdiği listede yer alan Samsunspor bağlantılı isimler hakkında kulüp yönetimi açıklama yayımladı. Başkan Yüksel Yıldırım imzalı metinde, adı geçen kişilerin kulübün işletme yapısı içinde idari ve resmi bir bağı olmadığı vurgulandı.

PFDK sevk kararı ve listede yer alan isimler

TFF, 30 Eylül tarihinde, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca son 5 yıl içinde bahis oynadığı tespit edilen yöneticilerin 30 Eylül'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edileceğini duyurmuştu. Samsunspor ile ilişkilendirilen ve listede 384 ila 390 sıra numaraları arasında gösterilen kişiler şu şekilde: Ali Asal, Seyit Ali Kindal, Giray Şen, Rıfat Yılmaz, Serkan Kaya, Gökhan Kutlu ve Zafer Erdoğan. Kulüp, bu sınıflandırmanın kamuoyunda yanıltıcı sonuçlara yol açtığını belirtti.

Kulüp ile dernek ayrımı vurgulandı

Samsunspor'un resmi açıklamasında özellikle şu ifade dikkat çekti: "Söz konusu kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile idari ve resmi, doğrudan hiçbir bağı bulunmamaktadır." Açıklamada, bu kişilerin Samsunspor Kulübü Derneği bünyesinde görev yaptığı; ancak Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. altında hiçbir görev almadıkları kaydedildi.

Kulübün metninde ayrıca, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.'nin yönetim kurulunun Yüksel Yıldırım başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri Evren Öztürk ve Veysel Bilen tarafından yönetildiği hatırlatıldı. Böylece sevk listesinde adı geçen şahısların A.Ş. yönetimiyle ilişkilendirilmesinin teknik olarak doğru olmadığı savunuldu.

Kulüp, konuya ilişkin yanlış sınıflamanın giderilmesi için 1 Ekim tarihli resmi başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu'na yapıldığını; olayın ayrıntılı şekilde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar öncesinde kulüpten bilgi alınması ve kamuoyunun düzeltilmiş bilgiyle bilgilendirilmesi talebinde bulunulduğunu belirtti. Ayrıca açıklamada, kulübün uğradığı ve uğrayabileceği zararlar nedeniyle tüm hukuki haklarını saklı tuttuğu bildirildi.

Yönetimin açıklaması, hem hukuki ayrımın vurgulanması hem de kulübün itibarının korunmasına yönelik adımların atıldığı mesajını taşıyor. Samsunspor, TFF'den düzeltme talep ederken benzer karışıklıkların önüne geçilmesi için daha sıkı iletişim ve teyit mekanizmalarının önemine işaret etti.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ADI GEÇEN KİŞİLERİN KULÜBÜN İDARİ VE RESMÎ, DOĞRUDAN HİÇBİR BAĞI BULUNMADIĞINI BELİRTEREK, SEVK LİSTESİNDE ADI GEÇEN KİŞİLERİN HİÇBİRİNİN BU YAPININ İÇİNDE YER ALMADIĞINI, GEREKLİ İTİRAZLARI YAPTIKLARINI SÖYLEDİ.