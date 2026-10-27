Kumçatı’da oyunla kesişen kaza: 3 yaşındaki kız kaynar suyla yaralandı

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde ev içinde kaza: küçük çocuk yanıklarla hastaneye kaldırıldı

Kumçatı beldesinde banyo için su ısıtıldığı sırada kaynar su dolu kazanın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki İ.A.T. üzerine kaynar su döndü. Olayın ardından aile çocuğu vakit kaybetmeden Şırnak Devlet Hastanesine götürdü.

olayın gelişimi:

İddialara göre İ.A.T., ailesiyle birlikte yaşadığı evde banyo için su ısıtılırken meydana gelen kaza sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu. Aile müdahalesiyle çocuk hastaneye sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.

tedavi süreci ve inceleme:

Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun takip edildiği, yapılan kontrollerde hayati tehlike bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve haberin ilerleyen aşamalarında soruşturma sonuçları bekleniyor.

Olay, ev içi güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirirken, yetkililerin ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin çocuğun durumunun kötüleşmesini engellediği ifade edildi.

ŞIRNAK’IN KUMÇATI BELDESİNDE BANYO İÇİ SU ISITILDIĞI ESNADA KAZANIN DEVRİLMESİ NEDENİ İLE 3 YAŞINDAKİ İ.A.T.’NİN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU.