Kumluca'da 36 yıllık su hattı yenilendi, ilk kaynağı Mustafa Bozkurt yaptı

Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca Beldesi’nde, 1989 yılında belde statüsü kazanıldığında döşenen su isale hattı, ilk kez kapsamlı şekilde yenileniyor. Projenin startını veren 37 yaşındaki Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, sahada borular arasındaki ilk kaynağı bizzat yaptı.

Yürütülen çalışmayla beldenin uzun süredir çözülemeyen altyapı sorunlarından biri ele alınıyor. Mevcut hattın eski ve yıpranmış olması nedeniyle bölgede sık sık su kaybı ve boru patlakları yaşanıyordu; bu da zaman zaman kesintilere ve vatandaşlardan gelen şikayetlere yol açıyordu.

çalışmanın kapsamı:

Proje, Kızıllar köyü ile Kumluca arasındaki yaklaşık 7,5 kilometrelik su isale hattının tamamını kapsıyor. Belediye yetkilileri, hattın eskimesi sebebiyle meydana gelen su israfını ve arızaları ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yenileme için sağlanan destek kapsamında 16 milyon lira tutarında boru temini yapıldığı belirtildi.

Saha incelemelerinde bulunan Başkan Bozkurt, monte edilen hattın ilk kaynağını yaparak çalışmanın sembolik başlangıcını gerçekleştirdi. Yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğü, hattın kış mevsimi başlamadan tamamlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

beklenen etkiler ve hedefler:

Projenin tamamlanmasıyla birlikte belde genelinde su kesintilerinin azalması, sık boru arızalarının son bulması ve dağıtımda yaşanan kayıpların düşmesi bekleniyor. Belediye yönetimi, yenilenen hattın halkın günlük su erişiminde sürdürülebilir bir rahatlama sağlayacağını vurguladı.

Başkan Bozkurt, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki altyapı yükünün hafifleyeceğini, tamir giderlerinin azalacağını ve vatandaşların şikayetlerinin önemli oranda düşeceğini ifade etti. Projenin bölgeye ve yerel ekonomiye katkı sağlaması, su yönetiminde verimliliği artırması hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, ilerleyen günlerde çalışmanın farklı etaplarında da benzer saha kontrolleri yapacaklarını ve projenin planlanan süre içinde bitirilmesi için yoğun bir çalışma temposu sürdüreceklerini bildirdi. Yenilenen hattın belde halkına hayırlı olması dileğiyle çalışmalar sürüyor.

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZKURT, BELDENİN ÖNEMLİ ALTYAPI SORUNLARINDAN BİRİ OLAN SU İSHALE HATTININ YENİLENMESİNE YÖNELİK DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMESİNİN ARDINDAN İLK KAYNAĞI KENDİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ