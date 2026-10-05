Kupa rotası Akşehir: Eskişehirspor hazırlıklara erken start verdi

Eskişehirspor kupa hazırlıkları
Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında 7 Ekim Çarşamba günü deplasmanda 1922 Akşehir SK ile oynayacağı karşılaşma için tesislerinde hazırlıklara başladı.
antrenmanlar ve süreç:
Kırmızı-siyahlı ekip tesislerinde toplanarak hazırlıklara start verdi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların kupa mesaisi sürüyor ve takımın çalışmalarını maç gününe kadar devam ettireceği bildirildi.
hedef ve öncelikler:
Eskişehirspor için kupa maçları hem taktiksel denemeler hem de kadro derinliğini sınama açısından fırsat sunuyor. Takımın önceliği, maç gününde en iyi fiziksel ve zihinsel hazırda olmak; antrenmanlar bu doğrultuda şekillendirildi. 7 Ekimdeki deplasman karşılaşması öncesi çalışmaların yoğunluğu artarak devam edecek.
ESKİŞEHİRSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU'NDA OYNAYACAĞI 1922 AKŞEHİR SK KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.
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