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Gece yarısı Esenler’de cadde üzerinde çatışma: iki kişi yaralandı

Esenler Atışalanı Caddesi'nde saat 22.00 civarında iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi yaralandı; şüpheliler olay yerinden kaçtı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 00:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı Esenler’de cadde üzerinde çatışma: iki kişi yaralandı

Gece yarısı Esenler'de cadde üzerinde çatışma

İstanbul Esenler'de, Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde saat 22.00 sularında iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

gelişmeler:

İddiaya göre taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya evrilmesi üzerine bir tarafın diğerine ateş açtığı, saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi.

olay yeri çalışması ve soruşturma:

Olay yerine gönderilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak kişileri ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alıp olay yerinde inceleme yaptı ve delil toplama çalışması yürüttü. Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

ESENLER’DE CADDEDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

ESENLER’DE CADDEDE ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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