Küresel büyüme ve Türkiye'nin yükselen rolü

Antalya'da Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) tarafından düzenlenen 7. Yumurta Zirvesi, sektörün geleceğini ve Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki konumunu masaya yatırdı. Ana sponsor Hastavuk’un desteğiyle gerçekleştirilen zirvede Dünya Yumurta Organizasyonu (WEO) Başkanı Roger Pelissero, Rabobank Kıdemli Uzmanı Nan-Dirk Mulder ve WEO Genel Direktörü Julian Madeley önemli değerlendirmeler yaptı.

Büyüme ve tüketim eğilimleri:

WEO başkanı Roger Pelissero, "Küresel yumurta pazarı son 30 yılda iki katına çıktı ve büyümeye devam etmesi bekleniyor" diyerek sektörün hızla genişlediğini vurguladı. Rabobank’tan Nan-Dirk Mulder ise küresel ölçekte yıllık %2 büyüme beklendiğini belirtti; nüfus ve gelir artışı ile yumurtanın uygun fiyatlı bir protein kaynağı olmasının tüketimi desteklediğini aktardı. Mulder, kırmızı et arzındaki kısıtlar ve yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin yumurta ve tavuk etine yöneldiğini söyledi.

Kuş gribi, biyogüvenlik ve aşı politikaları:

Konuşmalarda yüksek patojeniteli kuş gribinin sektör için en büyük risklerden biri olduğu sıkça tekrarlandı. Pelissero, "Yüksek patojeniteli kuş gribi, küresel yumurta sektörü için sürekli ve ciddi bir tehdit oluşturuyor" diyerek hastalığın epidemiyolojik özelliklerindeki değişime dikkat çekti. Pelissero, geleneksel önleme yöntemlerinin artık tek başına yeterli olmadığını belirtti ve WEO olarak biyogüvenlik önlemlerine ek olarak yumurtacı tavukların kuş gribine karşı etkili şekilde aşılanmasını güçlü biçimde desteklediklerini söyledi. Türkiye’deki üretici birliğinin biyogüvenlik protokolü programını başlatmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Hayvan refahı ve üretim sistemleri:

WEO Genel Direktörü Julian Madeley, hayvan refahına ilişkin küresel tartışmaların önemine işaret etti; 2018-2020 arasında geleneksel kafes sistemini kapsam dışı bırakan standart çalışmalarına atıfta bulundu. Madeley, dünya genelinde yumurtacı tavukların yüzde 88 ila 90’ının geleneksel kafes sistemlerinde yetiştirildiğini belirterek, her ülkenin kendi şartlarına uygun üretim sistemini seçebilmesi gerektiğini savundu ve tüm üretim sistemlerinde refahın iyileştirilebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin pazarlardaki avantajları ve öneriler

Julian Madeley, Türkiye’nin yumurta sektöründeki rolünü öne çıkararak, ihracat sayesinde ülkenin yalnızca yerel değil, 60 ülkede milyonlarca insanı beslediğini söyledi. Rabobank’tan Nan-Dirk Mulder ise Türkiye’nin coğrafi konumuyla Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir merkezleşme potansiyeline sahip olduğunu belirtti ve Türk üreticilere özellikle Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarına odaklanma önerisinde bulundu.

Pazar dinamikleri ve ihracat fırsatları:

Mulder sunumunda, büyümenin yaklaşık %90 oranında gelişmekte olan pazarlardan geleceğini; Körfez, Avrupa’nın güneyi ve Balkanlar gibi bölgelerin Türkiye için öncelikli fırsatlar sunduğunu aktardı. Geçmişte Irak ve Suriye merkezli olan ihracatın, daha yüksek değerli pazarlara doğru kaydığı; kuluçkalık yumurta tedariki, bölge yatırımları ve ticari ortaklıkların öneminin arttığı belirtildi.

Üretim kapasitesi, iş modelleri ve katma değer:

Mulder, öngörülen büyüme doğrultusunda Türkiye ve Orta Doğu’da önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 100 milyon ilave yumurtacı tavuğa ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Ayrıca, kabuklu yumurtaların yalnızca %2’sinin uluslararası ticarete konu olduğunu; buna karşın yumurta tozu pazarının daha hızlı büyüdüğünü vurgulayarak Türkiye’ye yumurta tozu üretimini geliştirme önerisinde bulundu.

Gelecek beklentileri ve uluslararası iş birliği

Mulder, küresel gıda ihtiyacının artacağını, "2050 yılına kadar yüzde 30 ila 40 daha fazla gıdaya ve yüzde 40 daha fazla hayvansal proteine ihtiyaç duyulacağını" hatırlattı ve daha az kaynakla daha fazla üretim yapılmasının gerekeceğini söyledi. Bu çerçevede verimlilik, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilirliğin önemi öne çıktı.

Soru-cevap bölümünde WEO’nun uluslararası kongresinin Türkiye’de düzenlenme olasılığı da gündeme geldi. Julian Madeley, konunun yönetim kurulunda görüşüldüğünü; kesin bir tarih olmadığını ancak Türkiye’de bir araya gelmeyi arzu ettiklerini belirtti. Zirve, sektör paydaşlarının biyogüvenlik, hayvan refahı ve uluslararası ticaret ekseninde Türkiye’nin rolünü tartıştığı kapsamlı bir platform olarak sona erdi.

Öne çıkan veriler: küresel pazarın son 30 yılda iki kat büyümesi, Rabobank beklentisiyle yıllık %2 büyüme, yumurtacı tavukların %88-90’ının geleneksel kafeste olması, önümüzdeki 10 yılda bölgeye ~100 milyon ilave tavuk ihtiyacı ve kabuklu yumurtaların yalnızca %2’sinin uluslararası ticarete konu olması.

WEO GENEL DİREKTÖRÜ JULİAN MADELEY (ORTADA)