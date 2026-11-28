Nilüfer'de kira ile tarım:

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, konut projelerinin arasında kalan arazilerde hububat üretimi yapan besici Ahmet Koçer, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için şehir merkezine yakın, ancak değeri yüksek arazileri kiralayarak tarım yapıyor. Koçer, 23 Nisan Mahallesi ve çevresinde toplam yaklaşık 100 dönüm alanda üretim gerçekleştiriyor.

Bölgede arazi fiyatları dönüm başına 50 milyon ila 100 milyon lira arasında değişiyor; bu da kiralanan alanların toplam değerinin 5 milyar ila 10 milyar lira bandında olduğuna işaret ediyor. Koçer, traktörüyle tarlayı hazırlayıp ekimini yaptı ve yaz aylarında hasat ederek ürünün tamamını çiftliğindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yeminde kullanacak.

Konut projelerinin yoğun olduğu noktalarda tarla sürmesi ve üretim yapması çevrede yaşayanların dikkatini çekiyor. Koçer, bu ilginin sıkça geldiğini belirtiyor ve uygulamasını hem pratik hem de maliyet odaklı olarak açıklıyor.

Üretim rotasyonu ve kullanım amacı:

Koçer, münavebeli sistemle tarlasını işliyor; geçen yıl arpa ektiği arazilere bu yıl buğday ektiğini, hasat edilen ürünün tamamını hayvanlara yem olarak kullandığını söylüyor. Kendi sözleriyle: "Şimdi buraya hayvanlara yem için buğday ekeceğiz. Samanını, buğdayını, tanesini yani her şeyini kullanıyoruz. Buğdayları koyunlara kırma olarak, yem olarak veriyoruz. Geçen sene arpaydı, bir sene öyle bir sene öyle değiştiriyoruz."

Çiftçi, tarla ve hayvan işletmesini bir arada yürütmenin, özellikle yem maliyetlerinin yüksek seyrettiği dönemde çiftliğe önemli ölçüde fayda sağladığını ifade ediyor. Bölgede birçok kişi, değerli arazilerde tarım yapılmasını merakla izliyor.

Girdi maliyetleri ve ekonomik değerlendirme:

Koçer, artan mazot, gübre, tohum ve ilaç maliyetlerine dikkat çekiyor ve ticari amaçla tahıl üretmenin güncel girdilerle kârlı olmadığını vurguluyor. Sözleri şöyle: "Ticari amaçla ekilse giderini karşılamaz ama yem için kurtarıyor... Tahılda üretim satarsan karlı değil ama benim gibi hayvancılıkla uğraşıyorsan yem amaçlı daha mantıklı. Kendimize kullandığımız için kurtarıyor ama üretip satmak amaçlı olsa asla giderlerini ödemez."

Koçer, kendi arazileri olduğu Başköy Mahallesi’nin yanı sıra kiralık alanları değerlendirerek yem maliyetini düşürdüğünü, dışarıdan yem almaya göre daha avantajlı bir çözüm bulduğunu belirtiyor. Uygulama ticari satış odaklı değil; amaç, işletmesinin sürdürülebilirliğini korumak ve hayvanların beslenmesini garanti altına almak.

Sonuç olarak, Nilüfer gibi hızla değerlenen bir bölgede bile, bazı üreticiler kiralama yoluyla tarımı sürdürerek hayvancılığın zorladığı maliyet baskısını hafifletmeye çalışıyor. Koçer’in örneği, kentleşme baskısına rağmen yerel üretimin pratik ihtiyaçları karşılamada nasıl öncelendiğini gösteriyor.

BURSA'NIN NİLÜFER İLÇESİNDE, DÖNÜM FİYATI 50 MİLYON İLA 100 MİLYON LİRA ARASINDA DEĞİŞEN VE TOPLAM DEĞERİ 5 MİLYAR İLA 10 MİLYAR LİRAYI BULAN KİRALIK ARAZİLERDE TAHIL ÜRETİMİ YAPAN BESİCİ AHMET KOÇER, HAYVANLARININ YEM MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN "MİLYONLUK ARSALARI" TARLAYA DÖNÜŞTÜRDÜ.