kurt sürülerinin köylere yaklaşması: sivas'ta uzman değerlendirmesi

Sivas'ta kurt sürülerinin yerleşimlere yaklaşması kaygı yarattı

Sivas çevresinde son günlerde görüntülenen kurt sürüleri, bölge halkında tedirginlik oluşturdu. Olayı değerlendiren Kangal yetiştiricisi ve uzman Hüseyin Yıldız, kurtların yerleşim yerlerine yaklaşmasının arkasında bir dizi ekolojik ve insan kaynaklı etken olduğunu vurguladı. Yıldız'a göre bu hareketlilik, yaban hayatındaki değişimlerin yerel düzeyde görünür hale gelmesinin bir belirtisi.

uzmanın gözlemleri ve nedenler:

Yıldız, özellikle yaşlı bireylerde görülen avlanma kabiliyeti kaybının önemli bir neden olduğunu belirtti. Yaşlanan kurtların koşma ve takip yetenekleri azalır, bu yüzden daha zahmetsiz besin kaynaklarına yönelme eğilimi gösterebilirler. Uzman, bunun yanı sıra bölgedeki bilinçsiz ve ruhsatsız avlanma, yanlış yapılaşma ve arazilerin parçalara ayrılmasının doğal yaşam alanlarını daralttığını; bunun da kurtların kendi bölgelerini terk ederek köylere, hayvancılık yapılan alanlara veya atık alanlarına yönelmesine sebep olabileceğini aktardı.

Yıldız, kış şartlarının da belirleyici olduğunu kaydetti: karın artması veya ağır geçen kış koşullarında geyik, domuz ve küçük memeliler sığınaklara çekilince kurtların doğal av bulma şansı düşer. Bu durumda kurtlar mecbur kaldıklarında yerleşimlere iner, hazır yiyecek, insan atıkları veya hayvan yemleri gibi kolay erişilebilir besin kaynaklarına yönelirler.

kangal, alışma ve toplumsal riskler:

Konuşmasında Kangal köpeğinin doğal uyum yeteneğine de değinen Yıldız, insan elinden bırakıldığında kangalların doğal koşullara adapte olabileceğini söyledi. Ancak kurtların ve diğer yaban hayvanlarının insanların bıraktığı yiyeceklere alışmasının, yaban hayatı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. 'Kurt doğası gereği vahşi bir hayvandır ve insanlara zarar verme ihtimali göz ardı edilmemelidir', ifadesiyle uyarıda bulundu.

Yıldız, kurtların yerleşimlere inmesinin tercih değil zorunluluk olduğunu tekrar hatırlattı ve bu tür olaylarda sakin olunması, hayvanların provoke edilmemesi ve yerel yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Bölgedeki hareketliliğin izlenmesi ve doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti.

UZMAN KANGAL YETİŞTİRİCİSİ HÜSEYİN YILDIZ, YAŞLI KURTLARIN ZAMANLA AVLANMA GÜDÜLERİNİN ZAYIFLADIĞINI BELİRTEREK, KOLAY BESİN KAYNAKLARINA YÖNELDİĞİNİ. BU NEDENLE DE YERLEŞİM YERLERİNİN YAKINLARINDA SIKLIKLA GÖRÜLMEYE BAŞLADIKLARINI DİLE GETİRDİ.