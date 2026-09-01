Dolar 48,2677 +0,00%
Euro 56,0199 -0,18%
Bist 14.361,50 +0,19%
Altın Gram 6.866,74 -1,26%
EUR/USD 1,1600 -0,20%
Brent Petrol 92,10 +1,78%
--°

kurt sürülerinin köylere yaklaşması: sivas'ta uzman değerlendirmesi

Sivas'ta fotoğraflanan kurt sürüleri, uzman Hüseyin Yıldız'a göre avlanma zorluğu, yaşlı bireyler ve kış koşulları nedeniyle yerleşimlere yöneliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

kurt sürülerinin köylere yaklaşması: sivas'ta uzman değerlendirmesi

Sivas'ta kurt sürülerinin yerleşimlere yaklaşması kaygı yarattı

Sivas çevresinde son günlerde görüntülenen kurt sürüleri, bölge halkında tedirginlik oluşturdu. Olayı değerlendiren Kangal yetiştiricisi ve uzman Hüseyin Yıldız, kurtların yerleşim yerlerine yaklaşmasının arkasında bir dizi ekolojik ve insan kaynaklı etken olduğunu vurguladı. Yıldız'a göre bu hareketlilik, yaban hayatındaki değişimlerin yerel düzeyde görünür hale gelmesinin bir belirtisi.

uzmanın gözlemleri ve nedenler:

Yıldız, özellikle yaşlı bireylerde görülen avlanma kabiliyeti kaybının önemli bir neden olduğunu belirtti. Yaşlanan kurtların koşma ve takip yetenekleri azalır, bu yüzden daha zahmetsiz besin kaynaklarına yönelme eğilimi gösterebilirler. Uzman, bunun yanı sıra bölgedeki bilinçsiz ve ruhsatsız avlanma, yanlış yapılaşma ve arazilerin parçalara ayrılmasının doğal yaşam alanlarını daralttığını; bunun da kurtların kendi bölgelerini terk ederek köylere, hayvancılık yapılan alanlara veya atık alanlarına yönelmesine sebep olabileceğini aktardı.

Yıldız, kış şartlarının da belirleyici olduğunu kaydetti: karın artması veya ağır geçen kış koşullarında geyik, domuz ve küçük memeliler sığınaklara çekilince kurtların doğal av bulma şansı düşer. Bu durumda kurtlar mecbur kaldıklarında yerleşimlere iner, hazır yiyecek, insan atıkları veya hayvan yemleri gibi kolay erişilebilir besin kaynaklarına yönelirler.

kangal, alışma ve toplumsal riskler:

Konuşmasında Kangal köpeğinin doğal uyum yeteneğine de değinen Yıldız, insan elinden bırakıldığında kangalların doğal koşullara adapte olabileceğini söyledi. Ancak kurtların ve diğer yaban hayvanlarının insanların bıraktığı yiyeceklere alışmasının, yaban hayatı açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. 'Kurt doğası gereği vahşi bir hayvandır ve insanlara zarar verme ihtimali göz ardı edilmemelidir', ifadesiyle uyarıda bulundu.

Yıldız, kurtların yerleşimlere inmesinin tercih değil zorunluluk olduğunu tekrar hatırlattı ve bu tür olaylarda sakin olunması, hayvanların provoke edilmemesi ve yerel yetkililere bilgi verilmesi gerektiğini belirtti. Bölgedeki hareketliliğin izlenmesi ve doğal yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti.

UZMAN KANGAL YETİŞTİRİCİSİ HÜSEYİN YILDIZ, YAŞLI KURTLARIN ZAMANLA AVLANMA GÜDÜLERİNİN...

UZMAN KANGAL YETİŞTİRİCİSİ HÜSEYİN YILDIZ, YAŞLI KURTLARIN ZAMANLA AVLANMA GÜDÜLERİNİN ZAYIFLADIĞINI BELİRTEREK, KOLAY BESİN KAYNAKLARINA YÖNELDİĞİNİ. BU NEDENLE DE YERLEŞİM YERLERİNİN YAKINLARINDA SIKLIKLA GÖRÜLMEYE BAŞLADIKLARINI DİLE GETİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keban'da küçük sazana büyük hassasiyet: amatör balıkçı yavruyu suya geri bıraktı
images

Ordu'ya yeni çekim merkezi: Göndeliç Dağı'nda 4 bin hektarlık kış turizmi projes...
images

Ormanların geleceği yerinde değerlendirildi: Kanbur saha denetiminde
images

Köylere can suyu: Çaygökpınar grup yolunda asfalt çalışması başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silifke'de feribot kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir uğurlandı

Buldan'da bağdaki iki tonluk üzüm hırsızlığı aydınlatıldı

Himalayalar'da buzul çökmesi: Nepal ve Çin'de can kaybı binin üzerinde

Palamut bereketi tezgahlarda: Tekirdağlı balıkçılarda umut

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı