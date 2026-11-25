tbmm başkanı sidney'de müslüman toplumla bir araya geldi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Avustralya'nın Sidney kentinde Gelibolu Türk Kültür Vakfı'nda Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmede İslam dünyasında yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların daha güçlü ve ortak bir tutumla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

israil saldırıları ve birlik çağrısı:

Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarına işaret ederek, bu tür süreçler karşısında İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemini vurguladı. Konuşmasında, dayanışmanın yalnızca siyasi söylemle sınırlı kalmaması, aynı zamanda somut işbirlikleriyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

somut projeler ve öncelikli alanlar:

TBMM Başkanı, Müslüman ülkeler arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkileri geliştirmek için somut projeler üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi. Özellikle eğitim programları, savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarında işbirliğinin artırılmasının, çok taraflı ekonomik faaliyetleri ilerleteceğini ve ortak kapasiteyi güçlendireceğini belirtti.

görüşme süreci ve katılımcılar:

Kurtulmuş, toplantıda farklı İslam ülkelerinden gelen temsilcilerin değerlendirmelerini dinledi ve sorularını yanıtladı. Görüşmede AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye’nin Sidney Başkonsolosu Emre Özkan de yer aldı.

Toplantı, bölgesel gelişmeler ve işbirliği imkanlarının ayrıntılı biçimde ele alındığı, değerlendirme ve önerilerin paylaşıldığı bir platform olarak sürdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Avustralya’nın Sidney kentindeki Gelibolu Türk Kültür Vakfı’nda Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi.