Kayseri'de ödül töreni ve bakan yardımcısının mesajı:

Kayseri'de düzenlenen Sürekli İyileştirme Ödülleri 2026 programına Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar, protokol üyeleri ve çok sayıda sanayici katıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Dönmez, Türkiye'nin istatistiklerinin görüntüyle değil özle iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı ve ülkenin ekonomik gücüne dair güçlü bir güven mesajı verdi.

sanayi politikası ve sabır çağrısı:

Bakan Yardımcısı Dönmez, Kayseri'nin girişimcilik kültürünü överken, ülkenin yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretimine daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini söyledi. Dönmez, yüksek teknolojili üretimde görüntüsel iyileşmelerin bazen yabancı yatırımlarla sağlanabileceğine dikkat çekti ve sözlerini, "Biz Türkiye'nin bazı istatistiklerinin görüntüde düzelmesi taraftarı değiliz, özünde düzelmesi taraftarıyız" şeklinde sürdürdü. Sanayicilerin dertlerini iletmeye devam ettiklerini belirten Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti devletinin "rakamların ötesinde" bir ülke olduğunu ve bu gücün birlikte sabırla değerlendirileceğini ifade etti.

model fabrika ve sanayide sürdürülebilir iyileştirme:

Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise küresel rekabette verimlilik, süreç iyileştirme ve çalışanların potansiyelinin harekete geçirilmesinin belirleyici olduğuna işaret etti. Büyüksimitci, Model Fabrika'nın 2020'den bu yana yürüttüğü çalışmalarda 170 Yalın Öğren-Dönüş projesi ve 40 TÜBİTAK 1831 kapsamında sürdürülebilirlik projesi olmak üzere toplam 210 projeyle işletmelere destek verildiğini, bu çalışmaların sanayiciye yıllık yaklaşık 1,5 milyar TL tasarruf kazandırmasına katkı sağladığını aktardı. Büyüksimitci, COP31 zirvesinden çıkan sorumluluklara atıfta bulunarak, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaşmasının önemini vurguladı ve sahadaki çalışanların rolünü öne çıkardı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise işletmelere Model Fabrika'yla işbirliği çağrısı yaparak, verimlilik artışı, maliyet düşürme ve yeşil-dijital dönüşüme hazırlık için kapıların açık olduğunu belirtti. Kayseri OSB Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar de Model Fabrika'nın şehirdeki vizyoner rolüne teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol, ödüle değer görülen firmalara ödül ve plaketlerini takdim etti.

Bakan Yardımcısı Dönmez: "Türkiye Cumhuriyeti devleti rakamların ötesinde bir ülkedir"